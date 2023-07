Creada hace poco más de cuarenta años, la Chamber Orchestra of Europe (COE) no se ajusta a lo que su nombre indica, pues no es lo que entendemos como una formación de cámara, ya que está formada por sesenta músicos que son a su vez primeros atriles de otras formaciones europeas de mucho prestigio. De hecho, su forma legal de funcionamiento es como una cooperativa, en la que sus profesores eligen qué programas tocar, dónde hacerlo y con qué directores.

Si bien al principio fue Claudio Abbado quien actuó como principal director invitado, después de esos primeros años de rodaje otros grandes músicos han querido ponerse al frente de esa formación que ya desde sus inicios ha ocupado un lugar importante entre las orquestas del continente. Sin ir más lejos, Nikolaus Harnoncourt, que substituyó a Abbado como mentor principal, contó con ella para grabar nada menos que la integral de las Sinfonías de Beethoven y Schubert o para reforzar algunas producciones operísticas en festivales como los de Salzburgo o Viena. Actualmente la COE trabaja en estrecha colaboración con músicos de la talla de András Schiff , Yuja Wang, Antonio Pappano o Daniel Harding, con quien vendrá a la isla para preparar el programa que inaugurará el festival de Pollença el 5 de agosto y que luego rodará por otros festivales como el de Santander, San Sebastián y Torroella. Harding, por cierto, tiene una agenda muy apretada, pues es director titular de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia y acaba de afrontar el reto de dirigir en Viena, hace unas semanas, el doble programa operístico que incluye Cavalleria y Pagliacci. Además de las citadas sinfonías con Harnoncourt, la orquesta ha realizado muchas otras grabaciones discográficas, algunas galardonadas. Así, tiene dos premios Grammy y tres Gramophone Record of the Year. La financiación de ese numeroso grupo de profesionales proviene de los contratos con los festivales en los que participa, pero también de algunas ayudas como las que recibe de instituciones privadas. El programa que prepararán en Mallorca y que presentarán en Pollença está formado por la Obertura Coriolano y la Sinfonía número 4, ambas obras de Beethoven, así como fragmentos de Pelléas et Melisande y la Cuarta sinfonía de Sibelius.