«Lo mejor para un artista es crear un estilo propio»

El año pasado se cumplieron treinta años desde que salió su primer disco, ‘De ley’. Para conmemorarlo, Rosario Flores graba un álbum con los grandes éxitos de su carrera con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales. La hija de la Faraona actuará mañana en el marco de conciertos de Es Jardí a las 22.00 horas en el recinto de Mallorca Live Festival.

Como cada concierto es una experiencia única, ¿qué conexión establece con el público mallorquín?

La verdad que voy muy ilusionada porque hace años que no os visito. Voy con una banda y un espectáculo buenísimo, así que estoy muy contenta. Yo soy una artista de directo y a mí lo que me gusta es comunicarme con la gente y que la gente me vea actuar. Además, tengo muchísima familia en Mallorca, siempre me gusta venir para poder verles.

Viene de una familia de músicos muy importantes, ¿le costó encontrar su estilo?

Siempre quise ser artista pero tenía que buscar lo que quería hacer. Me costó lo mismo que le puede costar a cualquiera. Me gustaría haber encontrado mi propio estilo con 18 pero tuve que esperar un par de años. Tuve mucha suerte porque tenía a mi hermano al lado, junto con Fernando y Jan, que es mi productor de toda la vida. Nos conocimos en esa época y juntos encontramos el estilo Rosario, que es lo mejor que le puede pasar a un artista, crear un estilo propio.

Su hermano Antonio, otro grande de la música española, ¿sigue presente en sus canciones?

Él está presente en todo, en mi música, en mi manera de ser, en mi manera de respirar, en todo. Nunca se van de ti, ni de tu mente ni de tu corazón. Imagino que tendré un montón de cosas de él y todas bienvenidas sean.

También es actriz. Si pudiera escoger a cualquier personaje para interpretarlo, ¿cuál escogería?

El personaje que elegiría es el de Rosario cantante y artista, que es el que más me gusta. El cine me ha encantado siempre pero yo me siento artista de escenario y por eso siempre he puesto toda mi energía en mi carrera musical. Me apetece hacer cine y me encantaría interpretar, pero la música ocupa un lugar más grande en mi corazón.

¿Cree que las nuevas plataformas han cambiado la percepción del disco como obra total?

Yo soy de otra generación. A mí no me gusta escuchar solo una canción, me gusta disfrutar de todo el álbum porque conoces más al artista, sabes más de él, te introduces más en su mundo. La música ha cambiado tanto; la forma de venderla, de escucharla, de hacerla, de cantarla... Al final, es normal, la música es evolución y todo va cambiando.

¿Es partidaria de incorporar las nuevas tecnologías, como por ejemplo el autotune?

Siempre que tenga verdad y autenticidad, yo creo que sí. En el sistema actual se pone de moda una cosa y parece que solo hay ese tipo de música pero hay muchísimos géneros distintos que están ahí y no se les da el valor suficiente porque no se escuchan tanto. Tiene que haber cabida para todos los estilos y para el mundo entero pero, bueno, las modas son las modas y eso siempre ha sido así, no creo que vaya a cambiar.

Ahora que estamos en una situación política decisiva, ¿cree que los políticos le dan suficiente importancia a la cultura?

Esa pregunta es muy complicada, no se puede hablar así como así de este tema. Estamos en un momento muy difícil, nos tenemos que asentar y ver cómo funciona todo. Mirar más por el ser humano y por la naturaleza. Mi política es el amor, la música y llenarte el corazón de energía bonita y cuidar de esta tierra, que es lo único real que nos queda.

Tras haber conseguido grandes cosas, ¿cuáles son sus próximas metas?

Estoy en un proyecto muy bonito. Voy a hacer un disco que se llama 30 años de ley para conmemorar la salida de mi primer disco, donde voy a incluir todas las canciones más exitosas de mi carrera y voy a hacer versiones con artistas nacionales y internacionales. Es una iniciativa preciosa, así que lo estoy haciendo con mucha ilusión.