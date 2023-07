La sexta edición del festival Mad Cool de la capital española, la primera en el nuevo recinto Ibedrola Music al sur de la ciudad, ha arrancado este jueves a media tarde y no ha tardado en entrar en ebullición al calor de los 33 grados de temperatura y de la música de The Offspring.

Con éxitos como 'Pretty Fly (For A White Guy)', 'Why Don't You Get A Job' o 'Self Esteem', la banda estadounidense ha sido el primer gran reclamo de esta jornada inaugural que, gracias a ellos, ha registrado una importante entrada de asistentes poco después de abrir sus puertas a las 18 horas.

Mientras en redes sociales han empezado a multiplicarse las quejas de personas por tener que aguardar hasta una hora para acceder al recinto, "con colas kilométricas", algo que han corroborado algunos asistentes a EFE, otros muchos han afirmado sin embargo haber entrado sin mayores problemas ni esperas.

Ya en su interior, la energía predominante ha sido la de divertirse en los ocho escenarios y más de 185.000 metros cuadrados habilitador para el esparcimiento, con puestos patrocinados que han permitido desde disfrutar de una sesión de peluquería hasta participar en una tómbola que reserva varias sorpresas.

Se ha hecho patente asimismo en la diversidad de acentos la importante asistencia de espectadores extranjeros, un tercio del total según los cálculos de la organización del festival, que ha conseguido agotar todos sus abonos a la venta.

En esta primera jornada y hasta las 2 de la mañana (en parte para aminorar las molestias a los vecinos de los edificios colindantes, especialmente de Getafe Norte) están previstas actuaciones de primeras figuras internacionales como Robbie Williams, Machine Gun Kelly, Lizzo o Lil Nas X, entre muchos otros.