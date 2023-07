Carlos Sadness: "En la adolescencia te permites ser lo que nunca volverías a ser"

Su música suena a cocos y palmeras pero sabe a Mar Mediterráneo. Un catalán que nada fuera de la corriente y que, sin irse "a Madrid ni hacer la pelota a nadie de Radio3", ha conseguido hacerse un hueco en la variopinta escena indie española. Carlos Sadness viaja por muchos paisajes en sus canciones hasta mañana, viernes 7 de julio, que aterrizará en el de la Tramuntana para presentar, por primera vez en directo, su nuevo sencillo, Jugo de Guayaba, en el ciclo de Es Jardí en el recinto del Mallorca Live.

¿Recuerda su época cuando era adolescente y escribía rap bajo el pseudónimo Shinoflow?

Me hace sentir mayor (risas). La adolescencia siempre está más o menos cerca hasta que un día te parece otro mundo en el que cuesta reconocerse. A veces uno, de adolescente, se permite ser lo que nunca más en la vida volvería a ser. Es un aprendizaje muy peculiar.

¿El género ha perdido su espíritu de denuncia?

Creo que en España nunca lo ha tenido tanto, se puede denunciar desde cualquier género en realidad, pero casi no se está usando la música para ello.

¿Cuál es su denuncia personal?

La sensibilidad y la naturalidad. Son denuncias necesarias también en la época de los 20 segundos de tiktok con filtro.

¿Sigue habiendo estereotipos en la escena del rap?

No lo sé, yo casi ni estoy en la escena indie, vivo al margen de esas cosas por fortuna.

Se describe como un 'outsider', ¿ha conseguido encontrar su lugar en la industria?

Sin irme a vivir a Madrid ni hacer la pelota a nadie de Radio3. Estoy feliz así, no tengo un carácter súper ambicioso, disfruto de lo que se me da y lo agradezco día a día.

¿En qué se suele inspirar para componer su música buenrollista?

Me inspira casi todo lo que me rodea, a veces cosas más bonitas, otras más tristes. Pero no me planteo qué mensaje quiero dar, cada momento tiene su qué. La última canción, por ejemplo, es muy directa y sencilla: habla de algo básico hasta que en el estribillo muestra una vulnerabilidad sincera, que rompe con el positivismo de la canción.

¿De qué habla 'Jugo de Guayaba', su último tema?

De cuando la vida con alguien parece tan bonita que nos invade el miedo, el miedo a que termine en algún momento. No dejes que esto se acabe.

Describen su sonido como "pop tropical", ¿comparte esta definición?

Es pop, a veces tropical, así que no voy a discutirlo, pero también tiene más cosas. Todo depende de si nos quedamos en las más famosas o escuchamos los discos enteros, donde hay más matices y paisajes.

¿Prefiere el clima tropical o el mediterráneo?

Yo soy un Mediterráneo enamorado del trópico, me gusta poder disfrutar de todo, pero mi identidad nace en el mar nuestro, con la inquietud de viajar, conocer y aprender.

¿Cuándo se imagina que es el momento perfecto para escuchar a Carlos Sadness? ¿Un atardecer de verano, por ejemplo?

Ese momento es fantástico, pero también mientras limpias la casa o ves la lluvia de Estrellas, mientras te duchas o conduces, no sé. Yo disfruto en esas, pero no suelo escucharme a mí mismo.

Hace unos días inauguraba el verano con un concierto en Ibiza, donde se grabó el videoclip de su última canción. ¿Por qué escogió esa localización?

Fue todo bastante inesperado, iba a grabarlo en Colombia pero se cruzaron las casualidades y acabé en Ibiza, en el hotel Grand Paradiso que es absolutamente precioso. Soy un loco de las islas, siempre me pasan cosas maravillosas, podría escribir un libro, pero mejor lo canto.

¿Cuál es su conexión con las islas y, concretamente, con Mallorca? Háblenos de su conexión con el público mallorquín.

Durante la pandemia fue un público que me quiso mucho. Espero que no me hayan olvidado, yo a ellos jamás. Veo Mallorca desde mi casa en los días más claros, me emociona cuando pasa eso, porque veo la isla allá a lo lejos y recuerdo momentos bonitos.