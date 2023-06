Josep Antoni Mendiola: «El Arxiduc Luis Salvador era una persona consentida, malcriada como cualquier otro príncipe»

Josep Antoni Mendiola. El dibujante, escritor y periodista. presentó ayer en la librería Quars de Palma, ‘Neudorf’, una crítica visión del Arxiduc en forma de cómic, desde la perspectiva de las personas que lo trataron

¿Neudorf?

Sí, es el nombre que utilizó el Arxiduc cuando llegó a la isla y conoció a Francisco Manuel de los Herreros. Una vez instalado aquí lo utilizó poco. En alemán, Neudorf significa ‘Nuevo lugar’.

¿Por qué en formato cómic?

La idea nació cuando estaba escribiendo una obra de teatro sobre Catalina Homar, vista como víctima y no como gran beneficiada que no fue, de hecho, solamente heredó la enfermedad que la llevó a la tumba, pues el Arxiduc no amó a Catalina, esto es evidente; ni siquiera puedo asegurar que la apreciara. Pues bien, este proyecto no salió bien, como muchos otros que quedan por el camino y desde la editorial me sugirieron hacer un cómic sobre el Arxiduc. Entonces me plateé realizarlo a través de una manera nueva como es la de hacer hablar a las personas que lo conocieron, pues del personaje se ha escrito mucho, pero de su entorno menos.

La imagen que usted transmite en ‘Neudorf’ no es la que habitualmente se da del personaje.

Mi visión no pretende ser crítica sino realista. Cuento lo que dicen que hizo y cada uno que saque sus conclusiones. Él se creó una leyenda y en ella su época mallorquina es insignificante. A los mallorquines, con el Arxiduc, nos pasa como con Chopin: de muy poco queremos sacar mucho.

¿Y el ‘Die Balearen’?

Pues lo mismo. No es un trabajo que aporte mucho más a lo ya conocido en la época. Ni en geografía, ni en ciencia. Esa publicación está bien para nosotros, pero no la podemos tener como una cosa transcendente a nivel mundial.

¿Cómo han sido las fuentes de información?

Sobre todo libros. Y muchos están a disposición de cualquiera. No he tenido que ir a archivos secretos ni a publicaciones raras, prácticamente todo lo que se ha escrito sobre el personaje está a la vista. Incluso lo que firmó él, que mayoritariamente no lo escribió él mismo. Repito: con ese libro no he hecho más que dibujar lo que otros ya habían dicho. Y me he quedado corto.

¿Hay una moda Arxiduc? Piense que hace poco se estrenó una ópera sobre el personaje.

A lo mejor sí y es curioso pues me sorprende que sigamos idolatrando un fake. Bueno, no tan sorprendente, ya que nuestro carácter mallorquín tiende a sobrevalorar lo que viene de fuera.

¿Cómo se ha documentado sobre los rasgos de las personas que ha dibujado?

A través de dibujos, esculturas y fotografías. Hay muchas de casi todos.

También aparece el papel de la madre ¿cómo definiría la relación madre- hijo?

El Arxiduc Luis Salvador era una persona consentida, malcriada, pero no diferente de cualquier otro príncipe, incluyendo los de ahora mismo. Basta ver los caprichos del antes príncipe y actual rey de Inglaterra o del emérito español. Para ellos no existe el concepto «ganar dinero trabajando». El Arxiduc no era una excepción.