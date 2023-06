La especialista en salud femenina Marta León: «La serenidad e intuición llegan tras el oleaje del inicio de la menopausia»

Lo primero que quiere hacer la experta Marta León en su nuevo libro, La revolución invisible, es «desvincular la menopausia de la vejez. ¡Que no se nos olvide que transcurre en la mitad de la vida!» El segundo reto de la especialista en salud femenina es que deje de ser «un tema tabú del que solo se habla en la esfera privada, pero está invisibilizado a nivel social». Sin embargo, «somos nosotras las que tenemos que normalizar esta palabra y lo que significa, como actualmente hacen las jóvenes con la menstruación», anima. Ella la visibiliza en su consulta, en su cuenta de Instagram –que llega hasta las 64.000 seguidoras– y en el volumen que presenta este viernes en la Casa del Libro y el sábado a las 11,30 h. en la Fira del Llibre del paseo del Born.

La ingeniera química experta en nutrición y salud hormonal tiene además como objetivo lo que señala en el subtítulo: Cuida tus hormonas a partir de los 40. Pocos años después se inicia la etapa denominada climaterio, que «suele durar alrededor de una década, comienza años antes de nuestra última regla y finaliza años después. En este periodo percibimos los cambios físicos y psicoemocionales, algo parecido a lo que ocurre en la pubertad, que también dura una década y empieza al final de la infancia y llega hasta la mayoría de edad», compara didácticamente.

La menopausia «se produce en el ecuador del climaterio, se prolonga en torno a un año y su fama sobre los sofocos, aumento de peso y cambios en el estado de ánimo solo suceden al comienzo y no a todas las mujeres», apunta Marta León. La desinformación provoca incertidumbre, lamenta, y como además «casi todo lo que una escucha o lee sobre el tema es negativo, te lleva a pensar que va a ocurrirte a ti». Sin embargo, tras un año sin menstruar, continúa el climaterio, en el que se inicia una nueva etapa que la especialista destaca porque «se habla muy poco de ella». «El hecho de que las fluctuaciones hormonales lleven un ritmo pausado provoca una mayor serenidad tras el oleaje del principio. También conectamos más con la intuición, nos surge una especie de sabiduría interna y tenemos capacidad para poner límites de manera mucho más clara, porque nos damos cuenta de ciertas cosas que a los 20 años no vemos, como por ejemplo una relación tóxica. Estos aspectos psicoemocionales se producen tras el cambio hormonal», resalta la especialista.

La mentora

Las citadas cualidades «son las propias del arquetipo o rol social de la mentora, la mujer sabia que con su serenidad y capacidad de discernimiento logra crear una sociedad mejor porque ve lo que el resto no percibe». En su libro profundiza en ello y añade que «en las sociedades orientales se da valor a la sabiduría de la edad, al maestro, todo lo contrario que en Occidente, donde el valor está en la juventud. De ningún modo se tiene en cuenta lo que pueden aportar las mujeres de mediana edad». León pone como ejemplo una entrevista a Penélope Cruz en la que contó que «no tenía tantas ofertas de papeles protagonistas como hace unos años porque las mujeres en la cuarentena están perdiendo representación, son invisibilizadas».

Se trata de una reivindicación a nivel social, aunque al mismo tiempo las mujeres que entran en la etapa del climaterio se pueden empezar a cuidar «para afrontar la menopausia del mejor modo posible, sin esperar a que lleguen desequilibrios que relacionamos con el estrés u otras situaciones, no con el climaterio». La primera señal es la edad, «haber cumplido 45 años, aunque no quiere decir que la regla ya te haga el tonto». Esa es la segunda señal, que «las menstruaciones van cambiando, con ciclos más largos o cortos y más o menos abundantes». Un tercer cambio paulatino es que «disminuye la humedad en las mucosas, es decir, empezamos a tener la boca, los ojos y la vagina más secos»; además de otros como las patas de gallo, dormir peor o la subida de temperatura, aunque la especialista remarca que «cada mujer es diferente y no a todas les ocurre lo mismo. La única señal común es empezar a ver cambios en el ciclo menstrual la cantidad de sangrado».

Para vivir este proceso desde la salud y el bienestar, tanto físico como emocional, el libro ofrece consejos sobre la alimentación, nutrientes específicos, hábitos de vida, etc. y una herramienta muy práctica: 24 recetas distribuidas entre los seis capítulos, donde se habla del desconcierto inicial, la evolución hormonal, el cuidado de la salud ósea, el climaterio con perspectiva naturalista, la microbiota y la vitalidad, que también cambia en esta revolución que quiere dejar de ser invisible.