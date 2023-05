El ciclo musical Women don´t wait for Waits contará con la artista legendaria Scarlet Rivera, pionera del violín eléctrico que trabajó con Bob Dylan. La americana actuará el viernes 16 de junio a las 21h. en la Fundació Miró Mallorca, dentro del programa de actividades culturales de Sant Joan 2023.

Nacida hace 73 años en Chicago, Scarlet Rivera es conocida como pionera del violín eléctrico. De formación clásica, experimentó con todos los géneros musicales traspasando normas. Fue una revolucionaria desde el principio y Bob Dylan reconoció su genialidad invitándola a la gira Rolling Thunder Revue y a la grabación de 'Desire' en 1975, elegido por la revista Time como uno de los cinco mejores álbumes del cantautor.

Martin Scorsese inmortalizó aquella mítica gira en un afamado documental que acreditaba a la violinista como 'The Queen Of Swords'.

Como primer miembro femenino de la banda de Dylan, Scarlet apareció en cuatro álbumes multiplatino adicionales. También es conocida por innumerables grabaciones y actuaciones con los artistas más influyentes de nuestro tiempo; ha actuado en el Carnegie Hall, con la Orquesta de Duke Ellington y en el Centro Kennedy.

Su último álbum, All of Me, recibió críticas estelares en todo el mundo. Scarlet continúa su viaje de expresión y creatividad actuando con leyendas como Indigo Girls, Tracy Chapman, David Johansen y la cinco veces ganadora del Grammy, Cindy Cashdollar.

Bradley Lauretti acompañará a la guitarra a Scarlet Rivera en la que será su primera visita a Mallorca, dentro de una gira que les llevará también a las principales ciudades de la península. Una gira por nuestro país que curiosamente irá en paralelo con la de Bob Dylan.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en el portal Women don´t wait for Waits de la web Ticketib.

Jacqui McShee, leyenda del folk británico

El ciclo musical traerá a otra leyenda musical en el folk británico: la londinense Jacqui McShee. Ofrecerá un recital a finales de agosto, dentro del programa 100% Estiu a Bellver, en formato dúo acústico acompañada por Kevin Dempsey

McShee, nacida en 1943, inició su carrera a mediados de los años 60 al frente de la mítica formación Pentangle, convirtiéndose pronto en una de las bandas británicas de mayor éxito internacional dentro del género folk, junto a Fairport Convention

Será la única actuación en España de la prestigiosa cantante nacida en Catford (sudeste de Londres), quien el próximo mes de diciembre cumplirá 80 años en plena forma vocal.