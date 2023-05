Pedro Rosa: «La superación de la frustración es clave para ser músico»

Nacido en São Paulo, Brasil, Pedro Rosa ha vivido en España por más de 15 años. En 2007 llegó a Madrid para estudiar ingeniería de sonido, y tras un breve paso por Sevilla, se estableció en Mallorca en 2013 donde tiene un estudio de grabación. «Los cambios importantes en mi vida suelen ser sucesos casuales. En Madrid compartía piso con un gran amigo con capacidades mediúmnicas que me habló de una artista que había escuchado cantar en la estación de metro de Bilbao de Madrid y que en ese momento, le vinieron imágenes de nosotros tocando por diferentes lugares y escenarios. Semanas después, me la encontré. Era Maria Mallán, una artista mallorquina con la cual he compartido escenarios, amistad y aventuras de todo tipo durante 5 años. Ella fue la persona que me trajo a Mallorca, junto a tres integrantes más de una banda que formamos, llamada Sinuata Mallán».

Pedro Rosa tiene una formación musical bastante particular y autodidacta. Se interesa por casi todos los estilos musicales, aunque sus terrenos favoritos son el folclore de Brasil, el jazz y la música clásica. Su trayectoria empezó con tan solo 10 años, cuando empezó a componer. «Tuve la suerte de tener una familia musical. Mi padre nunca estuvo presente pero le veía en la televisión tocando, o escuchaba sus discos en casa. He crecido con mi madre, que a veces tenia que dejarme con algún familiar o amigos para buscar un trabajo que nos diera algo de estabilidad. Mi madre ha sido mi gran influencia, ella canta muy bien, toca la guitarra y tiene un gusto musical exquisito. Tuve algunos profesores de música pero nunca conseguí realmente entender la teoría. La música fue siempre entrando en mi desde mi prisma personal», explica. Tras un camino complejo, gracias al apoyo de un matrimonio de mecenas privados, consiguió lograr sus objetivos y que Ajabu! Records, una discográfica sueca se haya interesado por lanzar su álbum. «Me siento muy agradecido ya que no hay nada peor que verse bloqueado por cuestiones burocráticas que se mezclan con tu proceso creativo», señala. Y añade: «Es un cliché brutal, pero la superación de la frustración es la clave. No desistir nunca y compartir tu obra con artistas que admiras y escuchar su experiencia con sabiduría». Pedro hace música para sorprender, conmover, llevar un mensaje de esperanza y conciencia basado en su propia evolución personal y social. Midnight Alvorada, el álbum que Pedro Rosa lanza mañana tras un año de grabación, está compuesto por diez temas que combinan diversos ritmos de la música brasileña como samba, baião, jexá, bossa nova y vals, influencias del jazz y la música africana tan presente en Brasil, y una instrumentación centrada en viento, voz y guitarra. «El título viene de la mano de mi amiga Lohanye, una gran artista que entiende el concepto del disco. Alvorada, en portugués, significa los primeros rayos de sol en la mañana y midnight sería lo opuesto. Las canciones son el retrato de mis vivencias, emociones y procesos». Dos de ellas fueron escritas durante un momento de profundo enamoramiento por la persona que le inspiró la letra, su anterior pareja. En ella muestra la gratitud del compositor por haber encontrado a su alma gemela y el amor verdadero. Además, Pedro Rosa menciona que siempre imaginó la voz de Mônica Salmaso interpretando la canción Sara, que habla sobre el comienzo de la relación y la conexión profunda entre dos personas destinadas a estar juntas. Na sombra do Manacá habla de una bonita y dolorosa separación. «Las otras ocho las compuse con mi querido amigo Rafael Mourão, que ha puesto la letra a procesos personales importantísimos y a veces dolorosos, así que este disco tiene también la función de decir que estoy sufriendo. Creo que es importante exponer nuestra vulnerabilidad y más en la sociedad de hoy donde en las redes solo se muestran sonrisas, objetivos cumplidos, etc.», añade. El álbum, además, cuenta con la colaboración de reconocidos músicos brasileños y es una invitación a ver y sentir el mundo a través de los ojos y el corazón del otro. Pedro Rosa explica que, «en Na rota do umbuzeiro cumplí un sueño haciendo un dueto con Vanessa Moreno, una artista única. También cuento con un equipo increíble, Myrddin De Cauter, Jurandir Santana, que me ha ayudado mucho en el proceso y dado la confianza necesaria, Iván Sacerdote, Trinidad Jiménez, Zé Luis Nascimento, Pancho Ragonese, Andreas Unge, Lakki Patey, Rafael Mourão, Xema Borras, Davide Bora y Tim Alcorn. Me queda pendiente colaborar con dos gigantes, Gilberto Gil y Guinga, los dos pilares de la composición». El disco estará disponible en todas las plataformas digitales y también en formato físico, vinilo y cd, además de que se podrá escuchar en vivo, acompañado de un quinteto, en el concierto que ofrecerá el 30 de agosto dentro de la programación del festival de jazz de Andratx. Pedro Rosa considera Mallorca un lugar inspirador donde se debería apoyar más el turismo cultural. «Si tu carrera está enfocada a la composición y la búsqueda de un camino personal, es prácticamente imposible. Intento traer artistas con proyectos increíbles pero siento mucha falta de un apoyo a nivel institucional, así como facilidades. Por otro lado, la inestabilidad financiera te lleva a lugares horribles. En Francia la situación es algo mejor ya que se entiende que un creador está trabajando también en las horas que se baja del escenario. Está lejos de ser una solución perfecta, pero contempla muchos más aspectos de la vida de un profesional de este ámbito».