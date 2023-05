Amparo Sard se hace fuerte en Alemania

Amparo Sard (Son Servera, 1973) ha sido premiada en la Paper Positions de Berlín, uno de los encuentros internacionales más importantes de arte contemporáneo para los creadores que trabajan con el papel. La artista mallorquina, ligada a la galería Anita Beckers de Fráncfort desde hace casi dos décadas, regresará a Alemania próximamente con motivo de la Bienal berlinesa, que se celebrará a partir de julio. Antes, en junio, expondrá en Oviedo, en la antigua Fábrica de Armas de la Vega, y posteriormente en la Torre de Canyamel, “uno de esos espacios mágicos que me cautivan”, confiesa.

Un Paper Art Award de plata

El galardón recibido en la Paper Positions supone para Sard una doble satisfacción. Además del segundo premio obtenido, un Paper Art Award de plata, y del prestigio que ello implica, el museo House of Paper ha adquirido obra suya y pasa así a formar parte de su colección, que incluye una amplia variedad de combinaciones de medios y materiales que van desde objetos, papel cosido y papel cortado, hasta papel carbonizado, papel y porcelana, y arte conceptual.

“Es la primera vez que se presentaban mis papeles blancos perforados, realizados en este mismo año”, indica la artista en referencia a la Paper Positions, cita anual en la que participan destacadas galerías internacionales, 56 en esta edición, cada una de ellas con tres artistas. “La galería Anita Beckers es una de esas galerías con las que llevo trabajando desde hace ya casi dos décadas, y con la que he expuesto en muchas ferias, tanto europeas como de Estados Unidos. En ARCO además de exponer con María Baró también me representó ella. En Alemania trabajo además con la galería 68 Projects de Berlín, con los que participaré en la feria de Miami el próximo diciembre y en la que acabo de clausurar mi última exposición individual, I thought I could change de world”, explica.

Una instalación de grandes dimensiones en la antigua Fábrica de Armas de la Vega de Oviedo

Los próximos meses se presentan cargados de trabajo e ilusión para Sard. En junio expondrá en Asturias, de la mano de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, organizadora de la Semana Profesional del Arte. “La directora del evento Marta Fermín fue quien contactó conmigo. Están muy bien organizados, es una alegría trabajar así”, reconoce. Su obra estará expuesta en la antigua Fábrica de Armas de la Vega, en su día convento y anteriormente espacio en cuyo solar se situaba un palacio de Alfonso II. “Su historia es muy interesante pero lo que realmente me atrae es la dimensión de sus salas de exposición diáfanas de unos 800 metros cuadrados cada una. Es como un monstruo vacío, como una carcasa que no pareciera capaz de soportar tanta oquedad. Aprovecho esa cualidad para hacer una instalación de grandes dimensiones con plástico reciclado y nuevas tecnologías. La idea es denunciar, ya no que todo vaya mal y que no hacemos nada para solucionarlo, sino que parece que la gente empieza a disfrutar del éxtasis de lo apocalíptico, como si siempre estuviéramos a tiempo de hacer un “Control Z”, o como si nuestra vida fuera una serie más de Netflix”, adelanta.

En la exposición el visitante se encontrará con avatares monstruosos y vegetación hecha con plástico reciclado, que junto con la tecnología 3D “nos sumergirán en un mundo virtual especialmente agresivo, para que el espectador despierte de su letargo y pasotismo. Para la tecnología he colaborado nuevamente con el equipo de la Escuela Universitaria Adema, tengo mucha suerte de poder contar con semejantes profesionales”, dice orgullosa.

Bienal de Berlín y Torre de Canyamel

En julio participará en la Bienal de Berlín, con una instalación de gran formato que ha supuesto “un reto” para todo su equipo. “Presentaré un salvavidas de brazos, que es un elemento que ya forma parte de mi iconografía, pero que en este caso además de ir suspendido en el aire se hará en papel, por lo que hemos tenido que realizar una estructura de fibra de vidrio”, señala.

También en julio, desde el día 1, la Torre de Canyamel será escenario de una muestra que abrazará papeles, vídeo y escultura, pero sobre todo estará centrada en la pintura. “Presenté un óleo sobre tela hace un par de semanas en la feria de Chicago con la Galería Atizar y otro en la feria Miart de Milan con Paola Verrengia, y la verdad es que disfruté muchísimo en el estudio, por eso decidí seguir pintando”, aclara.