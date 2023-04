Steven Paul Whitsitt (Port Huron, Michigan, 1960), fotógrafo personal de Michael Jackson durante los años 90 —las fotografías de los rodajes de los vídeos Scream, Childhood y You Are Not Alone, la selección de las imágenes del libreto de Thriller y unas fotos que realizó para la portada del álbum del sencillo Smile, en el que ‘el rey del pop’ aparece vestido como Charlie Chaplin, son algunos de sus trabajos más valorados—, firmará la foto de la portada y las imágenes del libreto del nuevo disco de Caterina Ross (Palma, 1977).