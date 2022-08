La cantante Caterina Ross, que recientemente publicó el disco Nunca se pierde, ha superado la primera ronda de votaciones de los Grammy latinos, que tendrán lugar el 17 de noviembre. Además, protagoniza uno de los temas de la banda sonora de la película de ciencia ficción Luces, que acaba de obtener tres galardones en el festival de cine Only The Best Film Awards, de Miami. El jurado ha premiado la banda sonora en la que ella interviene, compuesta por Jordi Peiró.

La intérprete mallorquina se desplazará a Suecia este otoño para presentar su nuevo disco en el Centro Español de Estocolmo, ya que la artista participa desde hace dos años en un intercambio cultural con el país nórdico. En la actualidad está preparando su próximo trabajo discográfico, que tendrá 11 temas en inglés, como la canción Shadows in your way. Es el tema principal de la banda sonora de la película Laberinto de sombras, protagonizada por los actores Daniel Albadalejo, Nacho Guerreros y Fernando Esteso.