Ferran Torrent presenta novela en Palma: «Saco mucha información en los restaurantes, con dos copas, la gente es más entusiasta»

Ferran Torrent (Sedaví, València, 1951) presentará esta tarde en Palma Memòries de mi mateix (Columna), su última novela y la más compleja narrativamente porque, como el propio autor confiesa, a medida que pasa el tiempo se vuelve más exigente con su trabajo. Diferentes narradores e historias acaban convergiendo de una manera fluida, resultado, según el novelista, de numerosas revisiones del texto.

El escritor valenciano acumula en su curriculum varios premios literarios, como el Sant Jordi de Novel·la, el de la Crítica Serra d’Or, el VI Premi Roís de Corella a la trayectoria literaria, además de ser finalista del Premio Planeta en 2004 y varias de sus novelas han sido adaptadas al cine. Esta tarde estará en la Casa del Libro de Palma, a las 18.30 horas.

«Memòries de mi mateix es la novela más compleja que he escrito, pero al mismo tiempo, la más fácil de leer, por lo que me están diciendo. La comencé poco antes de la pandemia, paré unos meses, después la retomé... La he repasado mucho. Hay muchos personajes, muchos detalles, muchas tramas, subtramas y tenía que encajarlo todo», explicó ayer el escritor en una conversación telefónica.

"Memòries de mi mateix es la novela más compleja que he escrito, pero al mismo tiempo, la más fácil de leer

La novela, que encara su tercera edición, comienza en un pueblo valenciano, a finales de los 60, con un grupo de hombres que quieren realizan una pintada en el cementerio, coincidiendo con el entierro del alcalde franquista. Una falta de ortografía en lo que han escrito (vixca, en vez de visca) les distraerá momentáneamente de su cometido clandestino. Esta es solo una de esas tramas que relata Torrent, quien también da protagonismo al falsificador Mític Regino y al periodista Marc Sendra, conocidos de sus lectores. El escritor valenciano vuelve a contar con personajes que lleva «arrastrando» durante los últimos diez años en sus anteriores novelas. Afirma que les tiene cariño. «Es normal, hace tiempo que los conoces, conoces sus manías, trabajar con personajes que conoces es más cómodo, porque ya sabes cómo van a reaccionar de acuerdo con las circunstancias de la novela», añade. Aunque esa familiaridad también le condiciona a la hora de escribir. «No puedes ponerlos en determinadas situaciones porque sabes cómo es su carácter ético o moral».

"Trabajar con personajes que conoces es más cómodo, porque ya sabes cómo van a reaccionar de acuerdo con las circunstancias de la novela

Fuente de inspiración

València vuelve a ser su fuente de inspiración, pero Torrent está convencido de que «todas las sociedades tienen diferencias y todas se pueden hacer novela. Lo único que hace falta es estar insertado en esta sociedad y conocerla transversalmente». Él lo consigue trasladando su despacho a la calle, dice. «Y sobre todo saco mucha información en los restaurantes, los restaurantes son mis oficinas, allí quedas con personas, te explican cosas... Los restaurantes son muy buenos porque cuando la gente se toma dos copas es más entusiasta hablando, ¿no?».

Torrent comenzó como periodista y echa de menos esa época en que un redactor podía dedicar varios días a un reportaje, pero decidió volcarse en su faceta de escritor. Y aunque este último trabajo ha sido «difícil» y un reto, «hacer feliz al lector es cojonudo», declara.