Llorenç Santamaria: "Soy un culo inquieto y necesito cantar, cantar y cantar"

Tal y como anunció a este diario el pasado verano, Llorenç Santamaria publica nuevo disco, Para que no me olvides, y prepara una gran gira de despedida por teatros, programada para finales de marzo. «Ya tenemos doce o trece teatros cerrados, donde podremos presentar los 13 clásicos de mi carrera, todos grabados de nuevo para este nuevo trabajo», señaló ayer a este diario.

“Será por toda España y Latinoamérica y, a medida que vaya sabiendo los lugares y fechas, os lo iré comunicando para que podáis comprar las entradas con suficiente anticipación”, ha anunciado el cantante en sus redes sociales. “Esto me tiene loco de ilusión, porque volver a encontrarme con todos vosotros y, por supuesto, con quien no haya tenido ocasión de verme actuar en directo, es la mayor alegría que un artista puede tener. Además, soy un culo inquieto y necesito cantar, cantar y cantar (...) Ahora que me encuentro en forma y con la voz perfecta, creo que es la manera más “digna” de deciros adiós y de agradeceros el cariño que me habéis dado durante mis más de 50 años de carrera. Todo os lo debo a vosotros, y por ello voy a ofreceros el mejor espectáculo, os lo garantizo”, añade el músico.

Confesiones a Julia

Llorenç Santamaria visitó hace unos días a Julia Otero, en el programa radiofónico ‘Julia en la Onda’, donde habló de este disco, que toma su nombre de aquel número 1 de los años 70: "He querido grabarlo de nuevo para demostrar que todavía estoy en forma", le comentó a la periodista.

Santamaria también confesó que le gustaba mucho el rock y que, repasando la música de su época, "todas las canciones hablaban de lo mismo: amor y desamor. Con el rock podías permitirte hacer cualquier tipo de letra". Sobre el panorama de la música actual, Santamaria reconoció que le gusta mucho Rosalía y puntualizó que "en los temas musicales hay que ser abiertos, si no estaríamos siempre escuchando lo mismo".

Para que no me olvides es uno de sus grandes clásicos, un tema que Santamaria grabó en 1975, y del que habló para este diario con motivo de un reportaje centrado en sus joyas musicales: «La grabé en 1975. Las revistas del corazón publicaron que yo me había casado, que me había reconciliado, y otras noticias de cotilleo, y todo eso se aprovechó. Yo estaba ensayando en Castelldefels cuando me telefonearon, medio año después de que se hubiera publicado, para decirme que la canción, una balada, estaba llegado al número 1. Fue algo muy lento. Con el tiempo quedó como un clásico».