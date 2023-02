Alejandra Parejo: «Necesito que una mujer me cuente cómo está viviendo su maternidad o la menopausia»

«Me pregunté qué pasaría si a mí no me hubieran cuidado como lo han hecho mis padres. Llegado el momento, si hubiera tenido una infancia diferente, me preguntaba si yo me haría cargo de esa responsabilidad». Quien se planteaba estas cuestiones es Alejandra Parejo (Palma, 1990), que acaba de publicar su segunda novela, titulada Una madre (AdN), en la que reflexiona sobre la maternidad, los cuidados y el rol de la mujer. Este jueves presentará este libro en Rata Corner, a las 19 horas.

Bruna, la protagonista de Una madre, acaba de tener un hijo y cuando empieza a asumir esta responsabilidad recibe una llamada para que se haga cargo de su madre, que la abandonó cuando era una niña. Parejo describe las sensaciones que experimenta su personaje y las «sombras» de esta nueva etapa de su vida. «De una manera u otra, he estado unida a lo que gira en torno a la maternidad, sin ser yo madre, pero me interesa mucho todo lo que implica. Admiro mucho a las personas que tienen hijos, tengo muchas preguntas», explica la autora. Mientras trabajaba en la novela, una de sus lecturas fue Apegos feroces, de Vivian Gornick. «Hay una frase en esa novela que dice: el amor hay que ganárselo incluso entre madres e hijos. Gracias a ese libro me di cuenta de lo importante que es cuidar», remarca. También leyó a Joan Didion y en estos momentos lleva consigo Pequeñas desgracias sin importancia, de Miriam Leslie Toews. «Sin querer, me doy cuenta que al final mis referentes son escritoras y muchas directoras de cine y que todo gira en torno a la familia». Su primera novela fue Una familia normal. Parejo comenta que el suyo no es un hogar convencional, pero sí «muy divertido»: cinco hermanas de madres diferentes y un mismo padre. «Creo que en el universo de las familias suceden tantas cosas que hay una infinidad de temas que contar», manifiesta. Comenta que el cine es una gran influencia en su vida y trabajo. «Cuando escribo, me imagino mucho todo de forma visual, en una película, no lo escribo como un guion, pero sí hay una parte visual muy importante y que tengo muy presente», explica. Parejo asegura que le hace «ilusión» que su novela tenga puntos en común con la película Cinco lobitos, que vio una vez ya entregado su texto, y de lo que se alegra, porque de esta manera no condicionó su historia. «Hay muchas conexiones, no solo las dificultades de la maternidad, tanto cuando acabas de ser madre como cuando tus hijos crecen, y al poner en el centro los cuidados y las dificultades que tienen», ahonda sobre los puntos en común entre su libro y la película de Alauda Ruiz de Azúa. «Me parece que se está haciendo un cine espectacular y me alegra mucho que haya mujeres como estas contando estas historias, como Carla Simón, con Alcarràs o Verano 1993. Creo que es muy necesario hablar de todo esto, para que cuando te llegue el momento de la maternidad o de cuidar de tus padres, pues que estemos preparados, tanto para lo bueno como para lo malo», añade la escritora. «Como mujer, me interesa mucho también entender qué le pasa a un hombre, pero necesito que una mujer me cuente cómo está viviendo su maternidad o la menopausia... Son cosas que necesito escuchar de ellas», añade la novelista. Por ello, Parejo celebra que haya una mayor presencia de escritoras y directoras de cine. «Es importante que el punto de vista de las mujeres esté presente en la literatura y en el cine, en todas las historias que estamos narrando, y que necesitamos tanto narrarnos como que nos narren, y poder observar estas inquietudes que tenemos como mujeres», resalta la escritora.