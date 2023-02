Desde Es Baluard han lanzado esta mañana la siguiente pregunta: "¿Cómo imaginábamos el mundo y qué supone imaginarlo hoy?". Bajo esa premisa, el historiador de arte Agustín Pérez Rubio ha recopilado numerosas obras, divididas en cuatro salas, que representan el mundo partiendo del Atlas Catalán (1375) del mallorquín Cresques Abraham y hasta la contemporaneidad. Sin Rumbo. Confrontar la Imago Mundi se podrá visitar a partir de este viernes, 3 de febrero, y hasta el 21 de enero de 2024 en el Espacio C del Museo.

Para Imma Prieto, directora de Es Baluard, la investigación del historiador es un "hito para el museo". La exposición sobre cartografía Memoria de la defensa ya intentó traer la obra de Cresques a la isla pero no ha sido hasta ahora que el Museo ha conseguido incluirla en este espacio de reflexión artística.

Un viaje por la iconografía del mundo

La primera obra, Atlás Catalán, eje central de la primera sala y de la exposición, es una imagen medieval de los cartógrafos de la época y muestra cómo el contexto cultural e ideológico influía en la creación de mapas y en la forma de presentar el mundo que solo se conocía a través de los relatos de los viajeros. Su original se encuentra conservado en la Biblioteca de Francia y el facsímil de la muestra proviene de la Biblioteca Nacional de España. Ahora, la imagen vuelve a Mallorca tras 700 años para convertirse en el punto de partida de un viaje por la iconografía del mundo a lo largo de la historia del arte.

Uno de los objetivos de la exposición es "romper con el positivismo racionalista y modernista del eurocentrismo". Algo que logran el resto de obras repartidas de forma estratégica a lo largo de los cuatro espacios, que presentan, reescriben, repiensan y reflexionan sobre el legado colonial que nos ha llegado. En el caso de la obra Searching for Africa in LIFE de Alfredo Jaar, se revela una representación del mundo racista a través de una recopilación de todas las portadas de la revista. Otra obra destacada es el Miró Deux boles o el instrumento De los artilugios cotidianos, de Volus Jarpa, cortesía del artista, que refleja lo que no se sabe o no se ve de la historia.