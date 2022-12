Es Baluard Museu acogerá el próximo año las exposiciones individuales de Maria Lai, Dora García, Carles Congost y Jeremy Deller, Susy Gómez, Pedro G. Romero, Otobong Nkanga, Nauzet Mayor, Álvaro Perdices e Ian Waelder. El patronato de esta institución se ha reunido este martes por la tarde y ha destacado que tras cerrar uno de los mejores años de su historia, en 2023 programará hasta diez proyectos expositivos y contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros.

En febrero se presentará una nueva lectura de la colección de Es Baluard Sense Rumb. Confrontar la Imago Mundi, comisariada por Agustín Pérez Rubio y con la que se ha apostado por recuperar el legado medieval. La línea de investigación es la representación y proyección del mundo en su contemporaneidad a partir del Atlas (1375) del cartógrafo mallorquín Cresques Abraham.

En febrero se inaugurará la muestra dedicada a Susy Gómez, comisariada por Imma Prieto, bajo el título Memòria per venir.

Es Baluard informó ayer que al mismo tiempo, abrirá una exposición vinculada a la línea de trabajo con artistas nacidos o residentes en Balears con Nauzet Mayor (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) que presentará Cos en fuga. Membrana i transició, comisariada por Martí Manen.

En abril, se inaugurará una retrospectiva de la artista italiana Maria Lai (1919 -2013).

Ian Waelder (Madrid, 1993) presentará even in a Language that is not your own, comisariada por Francesco Giaveri.

En junio, Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) desarrollará un proyecto de investigación con el que quiere recuperar, visibilizar y exponer, por primera vez en el museo, la presencia gitana en el contexto balear.

En septiembre, se presentará Music as a foreign Language, proyecto conjunto entre Carles Congost y Jeremy Deller. Ese mismo mes se podrá ver la exposición sobre la investigación llevada a cabo por Dora García sobre las milicianas antifranquistas residentes en Baleares.

Las muestras de Álvaro Perdices (Madrid, 1971) y de Otobong Nkanga (Kano, Nigèria, 1974) serán las últimas de 2023.

En la reunión de este martes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asumido también la presidencia del patronato de Es Baluard.