El grupo de música BOC regresa a los escenarios con el festival PalmaFolk, que comenzará el 17 de febrero con Victorí Planells, excomponente del mítico grupo ibicenco UC, tal como ha informado este miércoles el ayuntamiento de Palma.

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, y el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, han presentado el festival de música tradicional y de raíz que organiza este área y que se celebrará hasta el 5 de mayo.

Al acto también han asistido Planells (Entrevoces & Victorí Planells), Joan Frontera Luna (BOC), Blanca Alonso y Lauriane Orsini 'Kiki' (DEL PLA. Compañía Coloradas), Diego Iribe Simone (Simone), Catalina Obrador Vaquer (Do Natural), Gori Matas (When the Robin sings) y Àngel Pujol de Manangelment.

Noguera ha declarado que "Palmafolk vuelve para apostar por la música de raíz y tradicional, sin perder su espíritu innovador y presentando visiones de músicas internacionales hechas aquí".

En su vuelta a los escenarios, Planells compartirá cartel con el trío femenino Entrevoces, que se entrelazan con sugerentes polifonías acompañadas del piano. A lo largo de su trayectoria han navegado por la canción popular mallorquina, han realizado versiones de varios autores y han musicado versos de poetas mallorquines, especialmente de Antoni Vidal Ferrando.

En cuanto al grupo BOC, regresa con los felanitxers Do Natural el próximo día 22 de marzo, una vez superada la muerte de Lluís Vivern "Vivi" con un gran concierto en Ses Voltes. Boc es un proyecto musical impregnado de músicas del mundo y ritmos tradicionales mezclando la base clásica de contrapunto y armonía con la importante influencia del hardcore, new age, metal o ska. Por otra parte, Do Natural llega de Felanitx para mostrar su propuesta música tradicional del Mediterráneo con influencias de otros lugares y estilos musicales.

La propuesta internacional que llega gracias a PalmaFolk es la de Simone, una inmersión en las músicas populares de Argentina, desde una sonoridad de vanguardia que podrá verse el día 10 de marzo en el teatro municipal Mar i Terra. Simone es un proyecto musical que recorre el paisaje sonoro del territorio argentino. Su música investiga rítmicas y tímbricas folclóricas como la chacarera y la milonga mezclando instrumentos y ritmos típicos con beatos y procesos de la música electrónica. Astucia criolla es su nueva producción discográfica.

Por otro lado, también destaca When The Robin Sings, la presentación del proyecto del contrabajista sueco Marko Lohikari acompañado del mallorquín Toni Pastor, entre otros músicos. El conjunto presenta su primer trabajo que amalgama de forma natural tradiciones mediterráneas, irlandesas y escandinavas con la música folk americana e influencias neoclásicas. El concierto se podrá disfrutar el próximo 5 de mayo en el teatro municipal Mar i Terra.

Dentro de la programación también hay espacio para espectáculos de carácter más familiar. En este sentido, destaca dentro de Tot i Molt (programación familiar en los teatros) DEL PLA, UN CONCIERTO DIBUJADO, basado en músicas folk y poemas de Maria Antònia Salvà, y producido por una compañía completamente femenina. Este espectáculo se podrá ver por las mañanas de los días 4 y 5 de marzo en el Mar i Terra

Finalmente, dentro de la programación del PalmaFolk se podrá disfrutar de la presentación en Palma de la nueva formación menorquina Figues d'un altre paner, con la incorporación de la cantante Marta Elka. La formación bebe de la tradición musical menorquina con aportaciones de las tierras de habla catalana. Los impulsores del proyecto, los hermanos Annabel y Juan Carlos Villalonga, son viejos conocidos del panorama musical y tradicional menorquín. Llevan más de 20 años dedicado a la investigación e innovación de la música tradicional. Este concierto se podrá ver el día 25 de marzo también en el Mar i Terra.