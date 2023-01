Alain Urrutia exhibe en la Galería Pelaires imágenes que ‘habitan’ marcos

Un pequeño marco de madera tallada originó la exposición The Immortal que el artista Alain Urrutia (Bilbao, 1978) inaugura este jueves, 26 de enero, en la Galería Pelaires. El pintor buscó y pintó la imagen, en este caso un cráneo, que podía encajar mejor en ese marco y ha hecho lo mismo con todas las piezas que ahora exhibe en Palma. La de Urrutia no es la única exposición que se inaugura en este espacio, también se presenta Tales of disorder, una muestra colectiva comisariada por Cristina Anglada.

