Bernat Xamena se rodea de los grandes para cumplir el ‘Somni d’una trompeta’

La relación de Bernat Xamena con su trompeta se ha convertido en un documental, Bocca Chiusa, nominado a nueve Goya en 2021; está en la fase final para ver la luz como libro, El camino más largo; y acaba de transformarse en CD, Somni d’una trompeta. El primer disco de este músico de la Banda Municipal de Palma tiene nueve obras eclécticas compuestas para él por algunos de los grandes de la isla, entre ellos Joan Valent y Joan Martorell.

El creador de Porreres, igual que Xamena, es uno de los orquestadores del compositor Hans Zimmer, el conocido autor de bandas sonoras de Hollywood, y en el currículum de ambos se hallan la película de James Bond Sin tiempo para morir, Kung Fu Panda y Blue Planet, entre otras. Martorell no se lo pensó dos veces y se ofreció a coordinar el álbum de su compañero de la infancia cuando el trompetista le contó que tenía la idea de grabar un CD para acabar de superar la distonía focal que ha sufrido en dos etapas desde los 20 años, un trastorno psicoemocional que afecta sobre todo a los músicos.

Además de escribir dos piezas, A casa y A la fuga (esta última se asemeja a una banda sonora), el compositor le abrió la puerta a la Orquesta Sinfónica de Budapest y sus renombrados intérpretes se unieron al trompetista de la isla para grabar dichos movimientos y otras obras. También participa el prestigioso clarinetista Pascual Martínez Forteza, un mallorquín en el top de la música clásica y el único español que ha accedido a la Filarmónica de Nueva York. «Aprovechó que venía a Europa de gira, pasó por Palma para ver a su madre y grabó conmigo una obra, El alegato», que hasta tiene un narrador, el conocido actor Jordi Boixaderas.

Xamena desconoce si el disco supone «el final definitivo de una vida condicionada por la distonía y el principio de algo nuevo», pero tiene claro que este proyecto que se divide en tres partes (película, libro y disco) «debe servir para ayudar a otras personas, no solo músicos, sino cualquiera que se pueda encontrar en una situación de gran estrés o ansiedad, ya que es un problema psicológico, un desorden del cerebro».

El documental está ahora en la plataforma Amazon Prime (antes se emitió en Filmin), el CD puede comprarse en la web bernatxamenatrumpet.com y en abril de 2023 lo interpretará en concierto la Banda Municipal de Palma. El protagonista también ha contado con varios de sus compañeros en esta formación musical para cumplir su sueño, que desde el principio pensó en hacer ecléctico. «Toni Sánchez Pedro compuso una balada de jazz en la que hay orquesta, trío de jazz y yo toco el fliscorno», detalla sobre Enyorança per a septet. Otro de los temas es un bolero, Sueño de un trompeta, de Ginés Martínez; y el titulado Gloses, de José Vicente Franco, «está dividido en tres tiempos totalmente distintos: El primero es un cuarteto de trompeta que han grabado tres cracks conmigo, el segundo lo interpreto yo solo con el fliscorno y en el tercero participa la pianista Yuko Mizutani, todo un honor porque es muy reconocida y no graba a menudo», se congratula Xamena.

Luis González

Pero a quien más quiere agradecer el disco que le ha ayudado a «romper barreras, porque grabar es el sueño de todo músico», es al que fue uno de sus primeros profesores de trompeta, Luis González. Actualmente da clases en el prestigioso Musikene, en San Sebastián, y es un solista internacional de éxito. «Cuando tuve la distonía por segunda vez, hace siete u ocho años, me guió para superarla y sigo visitándolo una vez al mes para ir mejorando. Un día le conté que me apetecía encontrar un proyecto a corto o medio plazo y me propuso grabar un CD. Me insistió en que nada de conciertos, sino una grabación que dejase constancia de cómo toco la trompeta. Tenía muy claro que esa era la mejor manera, con música que me gustase», relata Xamena sobre el inicio del Somni d’una trompeta.

«Me quedé con la copla y lo que comenzó como una sugerencia fue creciendo en mis pensamientos hasta acabar convirtiéndose en una especie de monstruo, ya que ha sido mucho trabajo al no tener detrás un sello discográfico. Sin embargo, estoy muy contento porque a menudo pensamos que no podemos estar a la altura y no es así».