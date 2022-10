Joan Valent, estreno en Madrid, homenaje en Barcelona y disco en 2023

Un canto de amor, un homenaje, una sinfonía y un nuevo disco. La agenda de Joan Valent está que echa humo: el 5 de noviembre estrena cuatro Canciones singulares y su Circle Simphony en el Auditorio Nacional de España (Madrid) con motivo del espectáculo Viva, dos días después recibirá un homenaje en el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei (Barcelona) y a principios de 2023 Sony le publicará un álbum que incluye sus nuevas composiciones. También tiene programado el Concert de Tramuntana, a mediados de diciembre en el Auditorium, y la banda sonora de la segunda temporada de la teleserie Sentimos las molestias.

Las Canciones singulares de Valent son el resultado de un encargo, el que le propuso la soprano Cristina Domínguez, enferma de cáncer. «Canciones que reflejan lo que significa vivir con un cáncer, cómo te altera la vida y cómo tiras hacia adelante», comenta el compositor, que firma la letra y la música de una obra concebida como «un canto de amor inconmensurable a la vida», con un mensaje «de profunda emoción, lleno de esperanza, energía y fuerza para los que están en una situación similar. Lo que da sentido a la vida es la lucha», subraya Valent.

Será la propia Cristina Domínguez quien, acompañada por la Orquesta Filarmonía de Madrid, interpretará en directo, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, sus Canciones singulares, tituladas El primer sueño, Si te alejas, La geografía de la piel y Los ríos de mi cuerpo. «No encontré textos que me ayudaran a explicar lo que quería, así que decidí hacer los poemas yo mismo. He escrito mucha poesía a lo largo de mi vida, siempre he tenido facilidad para escribir aunque nunca he publicado nada. Le tengo mucho respeto a la literatura, mucho más que a la música», confiesa.

En Madrid también se podrá escuchar Circle Symphony, cuyo primer movimiento, Simplicity, con el que «anuncia un estado, una intención, a partir de siete notas», se estrenó hace un año en el Teatre Principal de Palma con la Orquestra Simfònica de Balears. Completan este «ejercicio de desarrollo tímbrico a partir de secuencias de fórmulas fractales simples», las piezas The Straw, la más descriptiva de todas las partes de la sinfonía, «hace alusión al campo de trigo que llega a las puertas del piano donde trabajo y que, desde enero hasta el verano, se balancea y mueve a ritmos suaves, frenéticos otras, empujado por el viento y las lluvias»; The Circle, «un viaje al interior, a la paz, a las preguntas»; y The Stone, «la piedra en Mallorca —explica Valent— es un elemento siempre presente, en las casas, en los caminos, en los vestigios arqueológicos, como el que se encuentra a pocos metros de mi casa y en el que hace 3.000 años se realizaban ritos de enterramiento».

Fichaje con Sony

Las nuevas composiciones de Joan Valent se grabaron con la orquesta de Budapest y se podrán escuchar en formato cedé a principios de 2023. El álbum lo publicará la multinacional Sony, que ha recibido al mallorquín «con los brazos abiertos».

Las Canciones singulares y la Circle Simphony son obras «muy diferentes»: la sinfonía es más compleja, introspectiva y meditativa; y las canciones son más explosivas, «más explicativas de una situación emocional», apunta. ¿Qué las une para que vean la luz en un mismo disco? «Se escribieron en el mismo periodo de tiempo, por tanto, el lenguaje es el mío», aclara Valent, un músico que va «a la esencia de las cosas para despertar emociones».

Antes de la salida de este disco, el autor de trabajos como Foster symphonie o Insula Poética vivirá otro estreno, el de Concierto para guitarra y orquesta, una obra llamada Tramuntana que ejecutará el guitarrista Rafael Aguirre el 15 de diciembre en el Auditorium, dentro de la temporada de la Simfònica de Balears que dirige Pablo Mielgo.

Sobre cine y música, su carrera y sus obras, Valent hablará el próximo 7 de diciembre en la 41 edición del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. Un homenaje que servirá para conocer con profundidad la carrera de un compositor que ha puesto música a películas como Las brujas de Zugarramurdi, Musarañas, El bar, El rey de La Habana, Messi, El cosmonauta, Más negro que la noche o La bicicleta, entre muchas otras.

«Ahora tengo la banda sonora de la segunda temporada de Sentimos las molestias», avanza en referencia a la serie de Movistar Plus+ que dirige Juan Cavestany y protagonizan Antonio Resines y Miguel Rellán.

«Quiero centrarme en la música clásica, y quiero hacer una ópera», adelanta un Joan Valent inspirado e ilusionado ante el futuro.