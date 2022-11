Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1963) ha presentado esta mañana en el Col·legi Oficial d’Arquitectes el proyecto Not Today. La iniciativa es la primera que lleva a cabo la recién nacida Fundación ALTTRA, asociación que busca que “la cultura sirva como una herramienta de comunicación e integración social” en palabras de la cofundadora de la misma, Blanca Cortés.

La artista mexicana aterrizó en la isla en el año 2020 a presentar una exposición en Es Baluard y a raíz de ello decidió alargar su estancia en la isla. En ese periodo conoció las barriadas de Camp Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc y sintió el impulso de mostrar y denunciar las situaciones particulares que se viven en dichos barrios.

El marés es el elemento central del proyecto

El marés, la característica piedra mallorquina, fue la elegida para protagonizar esta iniciativa. La mexicana rápidamente sintió curiosidad por el material tan particular que se ha usado para construir numerosos edificios de la isla. Así pues, se procedió a colocar un bloque de piedras de marés en el centro de los mencionados barrios con la intención de que la gente se reuniera en torno a ellas y las usaran como quisieran. Esto dio lugar a imágenes y actividades de todo tipo que fueron registradas en forma de fotografías y vídeos por la mexicana, que también pudo intercambiar opiniones con las personas que se acercaban a las piedras. “Quiero contar historias de aquí mismo, la idea era usar la piedra local como vector de estas fronteras invisibles que se trazan entre los barrios del centro” ha afirmado.

La elección de dicho material no es baladí. Margolles ha explicado que tras una visita a una cantera de piedra en la zona de Petra, una alegoría entre el marés y los edificios de estas barriadas le vino a la mente. “La forma de los edificios me recordó al marés por su morfología, tan cuadrado como las casas de allí que no tienen ni balcones. Son perfectamente cuadrados, como tallados. Además el marés es un material que puede ser muy sólido y caro pero también deshacerse en polvo con un pequeño golpe” ha explicado.

Falta de espacios públicos

La queja más recurrente de los vecinos es el abandono que sienten por parte de las instituciones. Muchos afirman sentirse expulsados de sus casas porque “molestan”, lo que genera una situación de malestar que deriva en los problemas de los que socialmente se les acusa. Margolles ha lamentado que las instituciones ponen el foco en echar a la gente de sus casa en vez de mantenerles y generar un espacio de calidad que les aleje de las actividades, algunas veces ilegales, que se realizan.

“Me llamó la atención la pasión por la música y la religión que tienen, sin embargo no cuentan con escuelas de cante o baile o lugares donde practicar el oficio religioso. Por tanto, realizan estas actividades en la calle. "Estas aglomeraciones se confunden muchas veces con botellones y la policía les sanciona de manera arbitraria e injusta” ha lamentado la mexicana.

Este es el primer trabajo que presenta la fundación ALTTRA, una asociación sin ánimo de lucro creada este mismo año y que tiene como misión situar el arte contemporáneo en el foco de la vida social de los ciudadanos. Sus fundadores son la asesora Rosario Nadal, la abogada Blanca Cortés y el escritor y comisario Bartomeu Marí. Han confesado que Margolles es la persona perfecta para presentar su primer proyecto, puesto que "es una artista excepcional y el centro neurálgico de sus obras es la gente".