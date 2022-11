Los40 Music Awards 2022 se entregaron en la noche del pasado viernes en el WiZink Center de Madrid ante más de 15.000 personas que habían agotado las entradas hace semanas. Presentados por Cristina Boscá, Dani Moreno y Tony Aguilar, los premios coronaron a Rosalía, que se llevó dos títulos, y al mallorquín Marc Seguí, que se alzó con el galardón de mejor videoclip.

En esta edición de Los40 Music Awards, los premios estuvieron muy repartidos. En la categoría España, Rosalía recogió dos galardones, mejor álbum por Motomami y mejor gira por Motomami World Tour; Dani Fernández fue elegido mejor artista y Leo Rizzi mejor artista revelación. Además, Música Ligera de Ana Mena se impuso como mejor canción; 360 de Marc Seguí como mejor videoclip y Lola Índigo como mejor artista en directo. Cierran los premios nacionales, Formentera, de Aitana y Nicki Nicole como mejor colaboración y Maikel Delacalle como mejor artista urbano. Chanel es la artista “Del 40 al 1” de 2022 en la categoría de votación popular.

En la categoría Internacional, Ava Max hizo doblete como mejor artista y mejor videoclip por Maybe you’re the problem, Yungblud se confirmó como mejor artista revelación, Dua Lipa como mejor artista en directo y David Guetta como el mejor artista o productor dance. El reconocimiento al mejor álbum fue para Harry’s House de Harry Style y el de mejor canción para Enemy de Imagine Dragons. El premio a la mejor colaboración fue para Crazy what love can do de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson.

Anitta, Tiago PZK, María Becerra y Bizarrap fueron los grandes vencedores de la categoría Latina, mejor artista, mejor artista revelación, mejor artista en directo y mejor artista o productor urbano respectivamente. Dharma de Sebastián Yatra logró el mejor álbum, La bachata de Manuel Turizo fue elegida la mejor canción, Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro el mejor videoclip, De adentro pa afuera tour de Camilo la mejor gira y París de Morat y Duki como mejor colaboración.

Este año, LOS40 quisieron reconocer la trayectoria de Leiva, Manuel Carrasco, Rosalía, Juanes y Pedro Almodóvar. Los ganadores de los Golden Awards de 2022 recogieron este reconocimiento especial de manos de personas muy especiales para ellos. Dani Martín sorprendió a Leiva entregándole el premio y Rosalía hizo lo propio con Pedro Almodóvar.

Más de 20 actuaciones

Pero la música era el motivo y la música fue la estrella. Rosalía fue la encargada de abrir la gala con La Fama dando el pistoletazo de salida a las más de 20 actuaciones confirmadas. Anitta, David Guetta, Manuel Carrasco, Ava Max, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tiago PZK, Leiva, Dani Fernández, Chanel, Yungblud, Danny Ocean, Marc Seguí y Leo Rizzi actuaron también durante la noche. Y muy aplaudidas fueron las colaboraciones. María Becerra compartió escenario con Lola Índigo, Aitana con Sangiovanni, Abraham Mateo con Ana Mena y Morat con Juanes.

Nathy Peluso, Dani Martín, Pablo López, Ana Guerra, Beret, Dvicio, Miriam Rodríguez, Maikel Delacalle, Blas Cantó, Paula Cendejas, Becky Hill, Miki Núñez, Lérica, Álvaro de Luna, Hugo Cobo, Samantha, Nil Moliner, Marlon, Macaco, Dora, Ainoa Buitrago, Ptazeta y Juacko, entre muchos otros artistas, no quisieron perderse la cita en calidad de nominados e invitados. Todos ellos posaron previamente sobre una impresionante alfombra rosa, con más de cien medios acreditados nacionales e internacionales, junto a otros nombres clave de la cultura, la televisión, la sociedad, la política y el deporte, como Isabel Díaz Ayuso, Alexa Putellas, Paula Echevarría, Helen Lindes, Blanca Padilla, entre otros.

En Los40 Music Awards también fue protagonista el Eco de LOS40, el proyecto de sostenibilidad de LOS40, donde música y ecología se unen para llevar a cabo 40 iniciativas para contribuir a salvar la casa de la música: nuestro planeta. Ana Perrote, cantante y guitarrista de Hinds, sorprendió llevando un vestido creado por el diseñador Federico Betancourt utilizando elementos recuperados en una recogida de residuos impulsada recientemente por la emisora en cuatro playas de Balears. LOS40 da así voz y visibilidad a la acción en la que participaron más de 200 voluntarios.