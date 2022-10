Alcúdia es un año más la sede del festival Circaire, que en esta séptima edición (del 28 al 30 de octubre) cuenta con espectáculos circenses de 18 compañías, tanto de Baleares como de otras comunidades autónomas. En esta ocasión, Irlanda es el país invitado.

El público familiar ya ha podido disfrutar del humor, acrobacias y equilibrismos con White Bottom, Poi, Camaeleon y Què Bèstia!, este último del veterano Tortell Poltrona, inspirado en los grandes payasos de inicios y mediados del siglo XX, con situaciones absurdas y gags y con vestuario de los años 60, de los Hermanos Martini.

La primea jornada finalizó con Alone in the Dark, nuevo espectáculo del guitarrista y productor Carlos Pérez, ‘Miss Loopita’.

Este sábado por la mañana el entretenimiento ha continuado con Ballet Poulet, El Descubrimiento y Cheinstein y One Man Show.

Para lo que queda de fin de semana, Circaire tiene programados más números y sesiones musicales, que tienen lugar en distintos escenarios: Auditorio de Alcúdia, el Pont de la Vila Roja, la plaza de toros, el puerto, con la carpa al aire libre ‘Circ a la Fresca’ y ‘Es Corral Xalest’, la plaza de la iglesia y el paseo Pere Ventayol.

Además, en el Auditori d'Alcúdia se exponen los carteles que los alumnos dibujaron el pasado año. Cabe recordar que este festival tiene una parte de programa específico para los escolares del municipio.