El director de fotografía Ed Lachman lleva 50 años trabajando con prestigiosos directores de cine. Por las manos de este estadounidense han pasado filmes de Todd Haynes, Sofia Coppola, Wim Wenders, Steven Soderbergh, Robert Altman y Paul Schrader. Probó también la dirección, pero lo suyo era la poética de la imagen, el «lenguaje del cine» y «el subtexto de las películas», ha manifestado este jueves en un encuentro con la prensa durante el festival Evolution. La noche del pasado miércoles recibió el premio Cinematography Icon en la gala inaugural de este certamen.

En el festival se ha proyectado Carol, de Todd Haynes, uno de sus directores favoritos. «Siempre tiene ideas muy diferentes y después me toca decidir cuál se puede llevar a cabo», ha comentado Lachman sobre este cineasta. En esa misma cinta actúa su actriz «favorita», según ha confesado: Cate Blanchett. «Es muy inteligente», dice. De ella guarda en su móvil varias imágenes que obtuvo con su polaroid, pruebas que realiza durante los rodajes y que en más de una ocasión han acabado expuestas. Su musa aparece caracterizada de Bob Dylan para I’m not there. Y Lechamn también muestra al fallecido Heath Ledger, quien participó en esa película de 2007.

El chileno Pablo Larraín es otro de los directores que más le han impresionado: «Tiene toda la película en su cabeza», remarca.

El veterano director de fotografía ofrecerá este viernes una masterclass en la sala 1 de CineCiutat, un acto más del festival Evolution. Puede que a los asistentes les diga, como ha hecho ante los periodistas, que se considera «un actor más» en las películas, la persona más cercana al elenco y a quien acuden con sus dudas acerca de si han estado bien en las tomas.

Lachman estudió pintura y en la universidad dio el paso al mundo del cine, tras quedar impactado por una película de Vittorio de Sica, según ha recordado. Comenzó con películas en Super 8 y acabó trabajando en Alemania, en los años 70, dentro de la conocida como New Wave.

Erin Brockovich, Las vírgenes suicidas, la ya mencionada Carol, The Velvet Underground y Lejos del cielo son algunas películas en las que ha trabajado.

Con 74 años, y recuperándose de una operación de cadera, sigue plenamente en activo. Acaba de recibir un nuevo guion de Haynes que aún no ha leído. Bromea diciendo que no le gusta trabajar y que le basta con hacer una película cada dos años.