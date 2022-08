Espontaneidad, química, improvisación y las mejores versiones. Norbert Fimpel –al saxofón, tenor y soprano, y armónica– y Tolo Servera –a la guitarra acústica (tocada de forma tradicional y como instrumento de percusión), looper y voz– se subirán el próximo miércoles al escenario del Castell de Bellver en el marco del programa de Estiu a Bellver.

El 24 de agosto a las 20,30 horas, el dúo celebrará su décimo aniversario bajo el cielo estrellado del emblemático recinto con un repertorio sacado de sus dos álbumes de estudio: Ours & Theirs y 2. Dos grabaciones que son un híbrido entre temas originales y homenajes a músicos de la talla de Sting, U2 o Michael Jackson, entre otros.

«Tolo y yo tenemos mucho trabajo por separado, en eventos, hoteles y bodas, y no tenemos mucho tiempo para juntarnos. Por eso nos apetece mucho el concierto de la semana que viene», tal como afirma Norbert Fimpel, saxofonista del dueto.

Una cita única este verano que llega antes de que el dúo se embarque en su tercera gira por Alemania. La primera tuvo lugar en febrero de 2019 y la segunda, con 13 exitosas fechas en el país germano, en marzo de 2020. Una gira que empezará a rodar en noviembre y cuenta con 16 conciertos programados.

«Cada recital es distinto. Nunca llevamos una lista de temas. Siempre elegimos en el momento espontáneamente lo que vamos a hacer. Si repetimos una canción en dos conciertos nunca la tocamos igual. Por eso la gente repite», asegura el artista.

Y es que tras una década tocando juntos, sobran las palabras. «Jamás hemos ensayado. Nos miramos, hay complicidad, hemos desarrollado nuestro propio lenguaje y así sabemos por donde van los tiros», afirma Fimpel. Diez años en los que han mantenido la espontaneidad y la emoción de las primeras veces.

«Han sido diez años espectaculares. Llegué a la isla hace 20 y escuché muchas veces el nombre de Tolo, pero hasta 2012 no nos cruzamos. En julio de ese año, sin conocernos, me llamó por teléfono para ver si podía grabar un solo de saxo para un álbum de canciones propias e instrumentales. Hubo muy buena química, nos divertimos y nos despedimos. A los tres días, leí en el periódico que daba un concierto en un bar que ya no existe de la calle Industria y yo tenía que ir a tocar a una boda y me quedaba de paso. Cuando entré todo estaba oscuro, solo él estaba iluminado tocando. Me fui al fondo de la sala, monté mi saxo en la oscuridad y, al final, cuando la gente aplaudía, Tolo me vio. No sabía qué hacía yo allí pero me invitó a subir al escenario y le acompañé en dos o tres canciones de forma improvisada. A la gente le encantó y a nosotros también. Así empezamos a tocar, cada vez con más frecuencia, en ese mismo bar. Y aquí seguimos», relata el saxofonista sobre sus primeros encuentros con Servera.

El dúo no se detendrá tras su gira en Alemania. Entre sus planes de futuro se encuentran la grabación de un tercer disco y el trabajar juntos en Mallorca durante muchos años más.

Las entradas están disponibles por 10 euros en la página web oficial del evento hasta dos horas antes del concierto y también se pueden adquirir en taquilla, pagando en efectivo, hasta una hora antes del inicio del mismo.