La playlist de... | Catalina Solivellas

Catalina Solivellas es, al margen de una sobresaliente actriz, una apasionada de la música. La directora general de Cultura del Govern, cargo que le permite trabajar con un sector al que le urgen medidas, descubre en las siguientes líneas su 'playlist':

Una canción para promocionar el turismo cultural

Sa Roca des Castellet, composición de Joan Bibiloni sobre una leyenda popular, cantada por Concha Buika y narrada por Biel Majoral.

"Como todo lo que hacen ambos artistas, es de una calidad extraordinaria. Es un ejemplo magnífico de cómo una leyenda popular antigua en la que reconozco todas las voces de mis antepasados y personajes reales e imaginarios de mi isla (pastores, gigantes, dragones, ritos iniciáticos, naturaleza) se convierte en una composición musical contemporánea con un sustrato popular donde me reconozco", señala.

Una canción para sumar lectores:

El mal querer, de Rosalía

"Me maravilla que la cantautora se inspirase en un texto anónimo del siglo XIII y diera esa vuelta de tuerca experimental y conceptual. Es importante conocer lo clásico porque contiene la modernidad"

Una canción para desconectar (o viajar)

La Serra de Tramuntana, de Antoni Mairata

"La primera vez que la escuché me quedé hipnotizada por cómo trasmite las diferentes estaciones del año, los colores y los sonidos. Solo si sientes un amor sincero hacia la Serra, única en el mundo, puedes crear una composición semejante. Se nota que el compositor la ama profundamente. Me estremece, me conecta y me sosiega al mismo tiempo. Difícil combinar los tres acciones, pero así me sucede".

Para recomendar al resto de CCAA del estado:

"Cualquiera de los arreglos del cancionero popular que escribió Toni Vaquer para la OSIB y que cantó Julia Colom, Ana Ferrer, Clara Fiol i Joana Gomila. Todavía me estremezco cuando recuerdo cómo sonó La mort de na Margalida y el silencio que se creó en el público. Hacía tiempo que no presenciaba algo así. Y muestra cómo nos expresamos y cómo sentimos los habitantes de las islas. Esa mezcla del antiguo Mediterráneo, con la luz y la fiesta; la exquisitez sin artificio, creo que nos define como comunidad".

Para despertarse:

My Way, en la versión de Nina Simone

"Es una versión con mucha percusión. De hecho la que escucho es solo percusión, piano y voz. El crescendo, perfecto, que canta, va en paralelo al crescendo de mi estado de ánimo. Así que termino de escucharla reafirmada y muy arriba"