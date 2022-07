John Wittington, uno de los guionistas de DC Liga de Supermascotas, escribió hace cinco años la estupenda Batman: la LEGO película. Glenn Ficarra y John Requa, dos de sus productores ejecutivos, son los directores de dos estimables comedias, Phillip Morris, ¡Te quiero! y Crazy, stupid, love. Y un tercer productor, Nicholas Stoller, también ha realizado buenas comedias como Paso de ti. Así que esto promete. Y no decepciona. Ya que el universo cinematográfico DC no ha funcionado como el de Marvel a la hora de juntar a su grupo de superhéroes, Liga de la Justicia, ¿qué mejor solución que darle la vuelta, en versión animada y cómica, y convertir en salvadores de la humanidad a una Liga de Supermascotas que logran lo que son incapaces de hacer Superman, Batman, Aquaman, Flash, Linterna Verde, Wonder Woman y Cyborg juntos, derrotados por una cobaya con superpoderes de Lex Luthor?

El resultado es vistoso, muy referencial y con gran sentido del humor. Batman es quien se lleva la palma: para él, los superpoderes están sobrevalorados y dice que prefiere trabajar solo, aunque a continuación cita a Robin, Alfred, el comisario Gordon... Y Krypto, el perro de Superman, celoso de Lois Lane, es el único que se cree que poniéndose gafas parece otro, algo que nunca hemos entendido cuando lo hace Superman para pasar a ser el anónimo Clark Kent.