Un Serrat emocionado se despide de su público en Palma

Joan Manuel Serrat se ha emocionado y alguna lágrima ha tenido que secarse de sus ojos en el concierto de despedida en Mallorca, ante 4.000 personas. Y ha dicho adiós a lo grande, poniendo en pie al público, aunque no lo ha hecho solo. En esta parada de su gira' El vicio de cantar', ha contado con su amiga Maria del Mar Bonet. Con ella ha cantado Jo tenc un amor petit y La Balanguera, tema con el que ambos se han metido aún más si cabe a los presentes en su bolsillo.

Abrazados, los dos amigos, que se conocen desde hace más de medio siglo -«de todo hace ya más de 50 años», ha bromeado Serrat en repetidas ocasiones-, han unido voces en esos dos temas y han emocionado. Besos y abrazos y un gran ramo de flores para ella, la chica de la que «todo el mundo se enamoraba», como ha recordado Serrat de la época en la que la conoció.

Serrat ha abierto el concierto en el recinto de Trui Son Fusteret con Dale que dale, con versos de Miguel Hernández, uno de sus poetas de referencia. Un escenario elegante, con cortinajes rojos de fondo y una banda de siete músicos le acompañan en este recorrido antológico por su carrera musical, en el que Mediterráneo se ha hecho esperar. Pero, a cambio, el 'noi del Poble Sec' ha ido regalando joya tras joya, todos éxitos del cantautor, referente de la nova cançó catalana. En esos intermedios en los que se dirigía al público, Serrat ha rememorado sus inicios, como el de un chico que quería escribir canciones «como Raimon, Quico Pi de la Serra y Paco Ibáñez».

Joan Manuel Serrat también ha hecho gala de mucho sentido del humor. Ha querido aclarar al público presente que el de este domingo no era «el último concierto», que aún le esperaban unos cuantos más hasta acabar la gira a final de año, pero, por si acaso, también les ha aconsejado guardar las entradas, no vaya a ser que pase algo y de verdad el de esta noche se convierta en el último de sus conciertos.

Entre canción y canción ha ido hablando de sus personajes, ha desvelado que no existieron y que tampoco se conocían entre ellos. Y ha agradecido. Ha dado las gracias al público por serle fiel durante su carrera. «Si no hubiera sido por vosotros, yo no estaría aquí, en este escenario, y no me podría despedir», ha declarado.

El meu carrer, Temps era temps, Señora, Lucía, Algo personal, Me’n vaig a peu, Las nanas de la cebolla, Para la libertad han ido sucediéndose y arrancando aplausos durante la primera hora de concierto.

Hasta el cierre de esta crónica, Serrat ha cantado, recitado, hablado, bromeado, cogido la guitarra ante un público embelesado que ha disfrutado desde el principio hasta el final en este concierto de despedida de los escenarios.