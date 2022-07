La conexión mallorquina de Serrat

Serrat le dirá adiós al público mallorquín este domingo en Son Fusteret pero pese a su retirada de los escenarios, el músico catalán siempre llevará a Mallorca en el corazón. Su relación con Balears es estrecha, tiene casa en Menorca desde hace décadas, y especial, incluso inspiradora: en los años 70 se refugió en Cala d’Or, donde sus padres tenían una casa, para componer algunos temas de uno de sus discos más celebrados, Mediterráneo.

A lo largo de su carrera, que se inició en 1965, Serrat ha ofrecido una treintena de conciertos en tierras mallorquinas, la mayoría de ellos de la mano del Grup Trui, empresa con la que repetirá este domingo en Son Fusteret. Las entradas, agotadas desde hace ya unas semanas, se pusieron a la venta el pasado mes de enero. Todos los asientos son numerados y el aforo será superior a las 4.000 personas. El montaje del escenario ha necesitado tres días de trabajo prácticamente sin descanso.

La gira que le trae a Palma lleva por nombre El vicio de cantar. Serrat 1965-2022, arrancó el pasado 27 de abril en Nueva York, en el Beacon Theater, y contempla más de 80 ciudades de todo el mundo. El catalán más universal de los últimos años aterrizará en la isla procedente de Valencia. Lo hará el sábado, un día antes de su actuación, al frente de un equipo de cerca de 60 personas, entre músicos, técnicos y personal de producción.

«Sobra decir que esta gira, la de su despedida, es muy especial y que son muchas las ciudades que tienen un vínculo con Serrat, pero Mallorca es de esos lugares con los que Serrat mantiene una relación muy fuerte. Él siente un gran aprecio por esta isla y sé que será un concierto muy emotivo», afirma el organizador del recital, Miki Jaume.

El Cala d’Or de los años 70

Precisamente fue en Mallorca donde Serrat halló la inspiración para componer los diez temas de su aclamado Mediterráneo, que vio la luz en 1971. En aquel tiempo sus padres, Ángeles Teresa y Josep, tenían una casa en Cala d’Or, en la calle es Ravells, en lo que hoy es el Meliá Cala d’Or Boutique Hotel, a menos de diez minutos a pie del agua cristalina de la Cala Gran. Hasta esa casa hizo llegar en su día un piano en un carro tirado por burros para poder ensayar junto al músico Ricard Miralles, y allí compuso parte de las canciones que compondrían Mediterráneo, un álbum brillante con títulos exquisitos como Lucía o Barquito de papel.

Mediterráneo no es el único ejemplo del amor que Serrat profesa hacia Mallorca, ya que hay otras canciones con historias relacionadas con la isla, caso de Como un gorrión. ¿Saben quién nació libre como el aire, no tiene amo ni patrón, se alimenta a escondidas como un gorrión? La respuesta también está en el Cala d’Or de los 70 y ella es Amelia de Anta Ferrer, n’Ameli, una mujer bella y distinguida que se dedicaba a la decoración en casas particulares.

Amigo de los paseos, en barco o a pie, Serrat también menciona en una de sus canciones el Faro de Capdepera. Lo hace en Cada loco con su tema, cuando canta aquello de prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center, y el farero de Capdepera al vigía de Occidente.

A diferencia de la mayoría, a Serrat nunca se le subió el éxito a la cabeza. «Nunca se ha comportado como un divo, como mucho me pedía una sobrasada y unas galletas de Inca», confesó el día en que anunció su retirada el empresario que más veces le ha traído a Mallorca, Miquel Jaume. «Serrat ha sido el artista con el que más gusto he pasado trabajando. No habrá otro como él», confesaba Jaume. Su hijo Miki, hoy al frente del Grup Trui, comparte sus palabras. «Para este concierto ha pedido lo de siempre y nosotros le hemos dado más de lo que pide».