Antònia Font desata la euforia en su esperado concierto de regreso en Inca

En cuanto han sonado los primeros compases de Un minut estroboscòpica se ha desatado la euforia entre el público. Y cuando se han intuido las figuras de los componentes de Antònia Font tomando posiciones sobre el escenario, esa euforia se ha tornado en locura, en alegría. La de los miles de seguidores del grupo que esta noche de sábado, durante este esperado concierto en Inca, han coreado todas y cada una de las canciones, demostrando lo esperado de este regreso musical.

Joan Miquel Oliver, Pau Debon (a quien la sonrisa no se le ha borrado en todo el concierto), Jaume Manresa, Joan Roca y Pere Manel Debon lo han dado todo en el polideportivo Mateu Cañellas, en el concierto que ha supuesto el reencuentro con el público mallorquín. Ha sido un espectáculo pensado para disfrutar, tanto el grupo como sus incondicionales, que han demostrado serlo. El sonido y el juego de luces y audiovisuales, para el que se han entregado gafas 3D a la entrada, han colmado las expectativas de un público formado por los seguidores de siempre de Antònia Font y por una nueva generación, la de los niños que han crecido escuchando esas canciones y que han acompañado a sus padres.

Tras el primer tema, Me sobren paraules, Darrera una revista, Love song, Oh La La y Miquel Riera han seguido haciendo disfrutar a los presentes. «Estamos como un poco superados con todo este tema. Estamos muy contentos de que hayáis querido acompañarnos en una noche tan especial como esta para nosotros. Bailemos, cantemos, lloremos... Que ya he visto un par por aquí... Espero que os guste este viaje que os hemos preparado», ha dicho Pau Debón a ese público, consiguiendo más aplausos y gritos de euforia.

El de esta noche ha sido un concierto para recordar, esos temas de hace años y un reencuentro que ha hecho felices a las 12.000 personas que han acudido a Inca. Islas Baleares, Calgary 88 y Viure sense tu han cerrado una noche en la que ni siquiera han faltado los fuegos artificiales.