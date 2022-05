Bajo su aspecto tranquilo, elegante y bohemio, se esconde un gran músico, pianista, fotógrafo y artista inquieto.

¿Recuerda su primera vez en Eivissa actuando en Ku?

La primera vez que vine como adolescente fue con mi pareja de entonces y lo pasamos muy bien. Recuerdo el Ku, Amnesia y Pacha. Volvimos algunas veces más y después tocamos con el grupo a finales de los ochenta en Ku. La isla es preciosa, un lugar maravilloso, la gente es divertida. Simon pasa mucho tiempo aquí, tiene muchos amigos.

¿Cómo ve la isla ahora?

Ha cambiado mucho, está más desarrollada. Espero por el bien de los ibicencos y residentes que no se sobredesarrolle, sería una lástima que perdiera su belleza natural. Su ubicación en el Mediterráneo y el clima son impresionantes. Sería una pena muy grande perder estas cualidades.

¿Cómo es posible volver al escenario después de tantos años?

Hemos estado juntos durante cuarenta años. Hemos tenido largos parones entre algunos álbumes, pero siempre volvemos a juntarnos porque nos encanta tocar juntos. Es una relación musical y artística muy buena. Además somos grandes amigos, tenemos una relación más duradera y consolidada que otras personas.

Existe entre ustedes una amistad real, ¿ese es el secreto?

Es uno de ellos. También ser capaz de crear juntos algo artístico que nos llene y que guste al público.

¿Fue extraño actuar en un club de música electrónica como Ushuaïa?

Es un lugar precioso y al aire libre. Había fans de diferentes partes del mundo para celebrar juntos esta nueva actuación. Fue espectacular poder celebrarlo después del horror que hemos vivido en estos dos últimos años. Nos encanta la música electrónica y la gente joven y de todas las edades.

¿Cómo define su arte?

Mi arte es predominantemente fotografía, pero hay piezas de cobre oxidado con una imagen sobre ellas, me gustan las flores, he fotografiado unas flores todos los días durante seis semanas hasta que estaban marchitas y me ha encantado retratar esas parte de la naturaleza. John y yo hemos hecho algunas colaboraciones juntos, como la de ahora para el IMS. Es la semana de Duran Duran que para nosotros es un nuevo formato y Eivissa es lugar idóneo para esto.

¿Cómo ve el futuro de la música?

La música está en un buen momento con gente joven emergente fantástica, los artistas tienen que mirar siempre hacia delante y crear cosas novedosas.

La tecnología juega un gran papel.

La tecnología va por delante en todas la épocas, estoy muy interesado en la inteligencia artificial y cómo influye en la música. Es un nuevo concepto creativo.