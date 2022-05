Maria del Mar Bonet ofreció anoche en el oratorio de Sant Blai de Campos un magnífico recital dedicado al poeta Damià Huguet. Fue el concierto de clausura del Any Huguet.

Más de 200 asistentes, entre ellos se encontraba la familia del poeta y la presidenta del Govern Francina Armengol, escucharon temas como Alenar, El Pi de Formentor, Na Ruixa Mantells y otros del disco de Bonet Jardí Tancat, donde Huguet tuvo un papel muy importante.

“Yo quería musicar la poesía mallorquina más antigua, más nuestra, y un día le pedí que me ayudase a elegir poemas. Me hizo ver cosas que yo no había notado en autores como Maria Antònia Salvà, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Miquel Ferrà… Toda una serie de personas especiales. Pero al final me dijo que eligiese yo porque él no podía”, relató Bonet el día de la presentación del concierto.

El recital, en el que también participó Borja Penalba, lo organizó la Obra Cultural Balear de Campos, de la que Huguet fue miembro hasta que falleció en 1996, y contó con el apoyo de la Fundació Mallorca Literària.