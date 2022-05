El mallorquín Real B actuará en la Velada del Año 2 de Ibai Llanos en el Palau Olímpic de Badalona. El artista de Palma compartirá cartel con Bizarrap, Duki y Nicki Nicole en el evento de boxeo que el 'streamer' vasco organiza para este próximo 25 de junio.

Bizarrap

Duki

Nicki Nicole

Rels B



Todos ellos actuarán en la Velada del año II. pic.twitter.com/7zeTUCnPer — Ibai (@IbaiLlanos) 18 de mayo de 2022

Después del éxito de la primera edición, donde se alcanzó 1,5 millones de espectadores en su minuto de oro, Ibai ha querido hacer un segundo evento más multitudinario, con entradas a la venta para el público, más combates y actuaciones en directo.

La Velada del Año 2 albergará los combates de Momo vs Viruzz, Carola vs Spursito, Ari Gameplays vs Paracetamor, Luzu vs Lolito y el recién anunciado evento estelar, David Bustamante vs Mister Jagger. El anuncio del cantante cántabro se ha realizado después de confirmarse la ausencia del actor Jaime Lorente en el evento, quien era el rival original de Jagger.