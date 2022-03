El trabajo del mallorquín Daniel Peixe, premiado con Oscar por partida doble

Cuando Alberto Mielgo y Leo Sánchez han recogido el Oscar a mejor corto de animación para El limpiaparabrisas, una parte de ese premio ha llegado hasta Mallorca, ya que en esa producción ha trabajado el animador mallorquín Daniel Peixe (Palma, 1976). Y también lo ha hecho en Encanto, película animación de Disney premiada como la mejor de 2021. Así que el reconocimiento a su trabajo le ha llegado «por partida doble», según ha recalcado él mismo, aunque siente de manera más personal el galardón al cortometraje, «hecho entre colegas».

Afincado en Palma de nuevo desde finales de enero, tras residir mucho tiempo en Los Ángeles, donde trabajó para Disney durante 12 años, Daniel Martín Peixe se ha enterado de madrugada del Oscar a El limpiaparabrisas por un grupo de whatsapp que comparte con otros animadores. Y después ya le ha sido imposible conciliar el sueño. Aunque Encanto también se ha llevado un Oscar, a la mejor película de animación, el mallorquín asegura que siente más suyo el premio al corto dirigido por Mielgo y que trata sobre el amor a través de diferentes escenas con diferentes personajes. «No es lo mismo un equipo gigante de personas que trabajamos en esta película [Encanto] que un corto donde estamos todo gente que yo conocía de un entorno cercano, es un corto hecho entre colegas, es diferente, te llega más, te da más orgullo, el Oscar es un poco más tuyo porque has participado de una forma más íntima, más personal. El granito de arena que he puesto en Disney es más pequeño que el granito de El Limpiaparabrisas», ha comentado Peixe durante una jornada en la que no ha parado de recibir felicitaciones y de atender a medios de comunicación. La conversación con Mielgo y Sánchez la deja para más tarde.

Al haber trabajado en Disney durante tantos años, Daniel Peixe ya sabía lo que es participar en un proyecto que recibe un Oscar, aunque este lunes ha reiterado que «es más personal cuando toca un premio de este tipo y es un proyecto más pequeñito», en referencia a El limpiaparabrisas.

«Este corto lo hicimos entre un grupo de colegas por 2016 o 2017, no lo recuerdo bien. Yo conocía de antes a Alberto (Mielgo) y me dijo si me apetecía participar en el corto, aunque fuera en los fines de semana. Leo [Sánchez] es el productor y es muy amigo mío, nos conocemos desde hace 20 años en el mundillo de la animación y hemos ido trabajando juntos en varias empresas. Y Leo fue el primero que me lo propuso», ha recordado sobre cómo surgió su colaboración con El limpiaparabrisas.

Por aquel entonces, Peixe trabajaba para Disney, pero aun así quiso colaborar en este corto y se encargó de la animación en algunas escenas, como la de la chica en la azotea de un edificio y las de la pareja fumando en la playa. «Mi parte del trabajo es únicamente el movimiento del personaje para que parezca auténtico y cobre vida, esa es la misión de los animadores», ha explicado. Otro equipo de profesionales se encargó de realizar las figuras, del diseño de personajes, del color...

Tras esos 12 años en Disney, en los que participó en películas tan conocidas como Frozen, Big Hero 6, Zootopia, Rompe Ralph o la reciente Encanto, el pasado mes de octubre Peixe decidió cambiar el trabajo para ese gran estudio por otro para Moon Studios, empresa austriaca especializada en videojuegos y que le permite teletrabajar desde Palma, adonde se ha mudado con su pareja y sus dos hijos pequeños. «Buscaban gente con experiencia en largometrajes, me pareció muy interesante el proyecto, los videojuegos siempre me han interesado, me han gustado, siempre he tenido mucha curiosidad por meterme en ese mundillo del desarrollo y ahora estoy trabajando en eso», señala de su nueva etapa laboral.

Peixe asegura que con su experiencia puede trabajar desde Mallorca sin ningún problema. «Para un perfil como el mío, con años de experiencia en la industria y con niños pequeños, es perfecto. Porque cuando estás empezando en la animación, es verdad que tienes hambre de trabajar en un estudio grande o irte de tu lugar de nacimiento, viajar, irte a la aventura... Todo eso es muy chulo y hay que hacerlo cuando se es joven, pero ahora, la situación en la que estoy yo, con años de experiencia y un curriculum ya potente, que puedo buscar trabajo donde yo quiera, pues lo que me apetecía era teletrabajar y compaginarlo con la familia», ha afirmado de esta nueva etapa.