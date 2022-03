El animador mallorquín Daniel Peixe (Palma, 1976) forma parte del equipo que ha trabajado en el corto de animación El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper), ganador de un Oscar este año, dirigido por el español Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez.

Peixe, con años de trabajo como animador para Disney, ha colaborado con Mielgo en la realización de este corto, una coproducción hispano-estadounidense que en sus 13 minutos de duración reflexiona sobre el significado del amor.

Mielgo es el único español que este año se ha llevado un Oscar, ya que los otros tres nominados, Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias se han quedado sin la estatuilla dorada.

La de El limpiaparabrisas era la primera nominación para Alberto Mielgo en los Oscar, aunque en su carrera cuenta con cuatro premios Emmy y dos Annie. El corto del español competía por el premio con Affairs Of The Art, dirigido por Joanna Quinn; Bestia de Hugo Covarrubias; Peti Roja de Dan Ojari y Michael Please; y Boxballet de Anton Dyakov