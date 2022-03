Con ‘Viejos Hazmerreíres’ el conocido grupo argentino Les Luthiers representó ayer una antología de sus mejores espectáculos, en los que aúnan humor y música. Ayer deleitaron al público con versiones de Las majas del bergantín , Quién mató a Tom McCoffee, Loas al cuarto de baño o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd.

La actuación tuvo lugar en la Sala Magna del Auditorium, función que repetirán hoy a las 18.30 y 21.30 horas.