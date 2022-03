El festival Contrast se presenta en Nueva York

El festival de música y artes visuales Contrast, impulsado por David Riu, se hace fuerte en Ibiza sin olvidar su proyección en Mallorca, donde nació hace dos años. El promotor catalán afincado en la isla ha presentado en Nueva York, en el espacio cultural La Nacional, en el barrio de Chelsea, la próxima edición del ContratsIbiza, en el transcurso de un acto que contó con artistas invitados como Tim Ries, saxofonista de los Rolling Stones, o el cantautor Marwan.

«El festival Contrast seguirá celebrándose en Mallorca. Ya trabajamos en la edición del próximo invierno, que tendrá lugar en el Xesc Forteza. Pero hemos encontrado mucha receptividad en Ibiza, donde nos estrenamos el pasado mes de octubre. Allí volveremos con una segunda edición los días 27 y 28 de mayo», anuncia Riu.

Uno de los grandes atractivos del ContrastIbiza será ver juntos, no sobre un escenarios, sino a los platos, a Marky Ramone y Clem Burke, el cofundador de Blondie. El cartel también incluye a Sophie Auster, que ofrecerá un concierto con banda en directo, y a la artista y fotógrafa Sean Yseult, con la exposición titulada The all axed for you.

La presentación del ContrastIbiza se realizó en Nueva York, con el apoyo del consulado de España en las ciudad de los rascacielos. «Quisimos promocionar el evento y su ubicación en origen, ya que todos los artistas son americanos, y también promocionar la marca Balears, y la respuesta fue un éxito, con una treintena de medios de comunicación presentes», destaca Riu.

Durante la presentación del evento, Clem Burke confesó que «tiene muchas ganas de conocer Ibiza. Será mi primera vez en la isla y estoy deseando disfrutar de las propuestas alternativas que te ofrece Ibiza, además de mostrar al público el documental sobre mi carrera My view y Blondie: vivir en La Habana».

Por su parte, la neoyorquina Sophie Auster, hija del célebre escritor, también reconoció estar «muy ilusionada» con volver a actuar. «Todo se está abriendo de nuevo, estoy muy feliz por ir a Ibiza», añadió.