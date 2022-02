"Cantar con Miguel Ríos en Palma fue pura emoción, solo tengo palabras de agradecimiento"

La música regala momentos mágicos, uniones improbables sobre el escenario, pequeños instantes irrepetibles que quedan en la memoria del público y de los artistas que los protagonizan. Uno de ellos, quizá el más reciente, se vivió la noche del pasado domingo, 13 de febrero, en Palma, en una Sala Magna del Auditòrium que se llenó como en las grandes ocasiones para ver el concierto que ofreció Miguel Ríos, incluido en la gira acústica Un largo tiempo, en la que el cantante interpreta sus grandes éxitos acompañado por la formación The Blak Betty Trio. En un instante de la actuación, el granadino se dirigió el público y dijo: "Voy a llamar a un amigo mío, un tipazo al que quiero muchísimo, un cantante y compositor con el que estuve la última vez que pisé la isla, en un concierto maravilloso que ofreció. Señoras y señores quiero que reciban con el mejor de los aplausos a Jaime Anglada". El público rompió a aplaudir, sonaron las primeras notas del piano y los dos amigos interpretaron a dúo el clásico El blues del autobús.

-¿Cómo surgió la invitación para acompañar en una canción a Miguel Ríos en el concierto del Auditòrium de Palma?

-Solo tengo palabras de agradecimiento para Miguel Ríos, al que conozco desde 1997, para un artista que ha sido siempre muy generoso conmigo, que tuvo el gesto de escucharme cuando empezaba, que ha estado a mi lado en momentos importantes de mi vida, en los conciertos de presentación del disto Tempo Sinfónico en Palma y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 2014, y también en el prólogo del libro de poemas y canciones Canción a medias que publiqué en el año 2000. Es un gran referente en mi carrera, un gran talento y un músico que cambió la historia del rock en España, nada hubiera sido igual sin él, sin el camino que abrió, sin los riesgos que asumió. Le escribí con motivo del concierto de Palma, me contó con emoción la experiencia de defender sus canciones solo con la guitarra, le dije que iría a verle y me pidió que escogiera una de sus canciones para acompañarle en el escenario.

-¿Y cómo fue cantar con él? Cuente lo que no se ve en el vídeo, sus sensaciones del momento?

-Pura emoción. Un regalo de rock and roll y también de nostalgia. Imagínate, salir a escena con Miguel Ríos, en mi ciudad, y en el escenario del Auditòrium. Quiero volver a resaltar su generosidad en cada gesto. Sentía los nervios y la emoción del momento. Y él interpretó todo el tema mirándome directamente a los ojos y apoyándose a veces en mi hombro. Pese a su larga trayectoria, mantiene una voz redonda, hermosa, sincera.

Las canciones tienen alas y a veces te llevan a lugares inesperados y te abren nuevos proyectos

-Tras el último parón provocado por la pandemia, ha vuelvo a retomar los conciertos en escenarios de Madrid y Palma.

-Con la pandemia he aprendido a vivir al día, a no enfadarme por nada, a preocuparme por los míos y a centrarme en mi guitarra y canciones, que siempre me acompañan. El confinamiento fue un golpe duro, la imposibilidad de actuar ante el público, que es lo más preciado para un artista, el momento de máxima exposición de tu creatividad. Como ha dicho Nacho Vegas en una entrevista reciente, la pandemía nos hizo descubrir una nueva dimensión de la tristeza. Dedico mucho tiempo a la guitarra, a escribir a componer nuevos temas. Y vuelvo a actuar en Madrid y a estar los primeros jueves de cada mes actuando en Palma, en La Movida, con planes para seguir con el dúo Anglada Cerezuela tras la gira que hicimos con el Grupo Barceló y la actuación en Madrid del encendido de luces de Navidad.

-¿Y hacia donde van ahora sus nuevas canciones?

Como digo dedico mucho tiempo a la guitarra, con esa fórmula sencilla de hacer canciones con tres acordes y la verdad. Mi voz está asentada y mi mundo, mi parte más personal que se refleja en los nuevos temas, se expresa a través de metáforas. No hay nada que me guste más que escribir canciones, que seguir soñando en canciones y hacerlo cada vez con más verdad en lo que expreso. Y, a veces, las canciones tienen alas y te llevan a lugares inesperados y te abren nuevos proyectos, como los temas con Anglada Cerezuela Si estuviera en Madrid o Somos demasiados.

-Compone sus propias canciones y también las del dúo Anglada Cerezuela, ¿qué le ha aportado esta última experiencia a su carrera como compositor, con ocho discos a sus espaldas y ya dos formando dúo con Carolina Cerezuela?

La experiencia de enfrentarme a algo distinto y a la vez más complejo, porque no solo eres tu el que defiende las canciones en el escenario, sino otra persona, y debes conseguir que esa canción funcione como un diálogo de voces distintas, pero manteniendo la complicidad y la cercanía musical.