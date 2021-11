Algo más de 5.000 personas han participado en la 6ª edición del mercado profesional de música y artes escénicas de las Islas Baleares Fira B!, celebrada en Palma del 11 al 14 de noviembre para dar a conocer y promocionar las últimas y más representativas creaciones de los artistas de Baleares.

En total, en Fira B! en 2021 han estado presentes 255 artistas, 168 músicos y 87 profesionales de las artes escénicas, que han presentado sus espectáculos o conciertos.

Hasta 4.269 personas han asistido de manera presencial y cerca de 500 personas han seguido los espectáculos "online" abiertos exclusivamente a los profesionales.

Fira B! 2021 ha acogido hasta 36 conciertos y 18 actuaciones escénicas en espacios y escenarios emblemáticos de Palma como el Teatre Xesc Forteza, el Teatre Catalina Valls, el Teatre Mar i Terra, el Teatre Principal y Es Baluard.

Entre los espectáculos que más éxito han tenido destacan "Nua (radiografia d'un trastorn)" de Ann Perelló, "P-Acte Idiota" de Hermanas Picohueso y el concierto de Alanaire con AGOST, Salvatge Cor y The Prussians.

Todos ellos han logrado colgar el cartel de "entradas vendidas" con sus espectáculos.

Entre los conciertos celebrados destacan Jansky, Voodoo Children, Ensemble Illes Sonores (OSIB), Pere Bujosa Trio, Muriel Grossmann Quartet, The Prussianes, Anna Ferrer, Guiem Soldevila, Highlands Project, Gipó, Maria Jaume, Jack in Water, Ombra, Omar Alcaide y The Trikinis, entre otros. Y en las artes escénicas: "P-Acte idiota", "Aquell Carrer", "Nua (radiografia d'un trastorn)", "Anar a Saturn i tornar", "Partycitypate", "Poi" y "Hacemos como que bailamos".

También han tenido muy buena acogida los "showcases online" celebrados en el marco de Fira B! 2021 en colaboración con entidades internacionales, caso The Magnettes (Suecia), Krekhaus (Bulgaria), Bandicoot (Gales), Tele-Port (Luxemburgo), Hamish Hawk (Escocia), Ricardo Izquierdo (Francia), Ahi (Canadá), Tallies (Canadá) y Kachra Khan Manganiyar (India).