La Fira B! arranca con la ilusión de sus participantes como nota dominante

Blas no pudo con la Fira B! De las 23 actuaciones programadas ayer en la primera de las cuatro jornadas de las que consta el mercado profesional de música y artes escénicas de Balears, tan solo una tuvo que anularse por la lluvia: la obra de teatro de calle Anava en bicicleta i em van dir terrorista, del Col·lectiu Güilis, que iba a representarse en la Rambla. El resto de espectáculos se desarrollaron sin contratiempos, incluso los que se ofrecieron al aire libre, como los del patio exterior de Es Baluard, donde, en previsión del mal tiempo, se instaló una carpa.

La ilusión y la entrega fueron protagonistas en el estreno de esta edición, la número sexta desde su nacimiento con el fin de dar a conocer y promocionar las últimas creaciones de los artistas de Balears. «Espero gustar a algunos programadores y mánagers y así poder mostrar mi último disco en diferentes ciudades y países», comentó a este diario el guitarrista Jaume Tugores antes de su actuación en el Xesc Forteza, donde presentó en solitario cuatro temas de El matí inventat, un libro-disco que consta de ocho canciones instrumentales y otros tantos cuentos en catalán que van acompañados de una serie de ilustraciones que firma la artista de sa Pobla Mar Serra.

La inauguración oficial de la feria corrió a cargo del dúo Jansky, formado por Laia Malo y Jaume Reus, que se subieron al escenario del Xesc Forteza tras los shows brindados por Tugores, Anna Ferrer, Gipó, Cala Joia y Blai Vidal Aïgo Projects. El líder de esta última formación, el compositor, multiinstrumentista y cantante palmesano residente en Ses Salines Blai Vidal, ya se ha convertido en un fijo de la Fira B!, una cita que, según afirmó, le ha servido hasta ahora para «abrirme muchas puertas, conocer a gente de fuera y actuar en otros festivales». En su opinión, «es una gran plataforma para los artistas de Balears».

Es Baluard fue otro de los escenarios que ayer vivió una animada jornada, con quince conciertos, tanto en el Aljub como en el patio exterior. Los encargados de abrir fuego fueron los Skygge mientras que Go Cactus puso la guinda pasadas las ocho y media de la tarde. Entremedias sonaron Peligro!, defendiendo su álbum de debut Coronas y lamentos, publicado por el sello Subterfuge. «Para nosotros participar en Fira B! es una muy buena ocasión para darnos a conocer dentro de un mundo de promotores y organizadores de conciertos, lo cual nos parece muy interesante. Ojalá consigamos salir ya no a la Península sino al extranjero», suspiró Pol Font, el batería de esta banda de rock alternativo.

La música, la danza y las propuestas teatrales continuarán mostrándose hasta el domingo, además de en los espacios ya citados, también en el Principal, la plaça Major, el Catalina Valls y el Mar i Terra, donde en la última jornada actuarán el músico Joan Miquel Oliver y el artista Albert Pinya. «Creo que Fira B! es fundamental para reforzar y dar mayor visibilidad al sector cultural de las islas. En mi caso, pese a que mi formación no esté directamente vinculada al sector musical o al de las artes escénicas, siempre me ha parecido un acontecimiento relevante y comprometido con su entorno. Espero que, con los años, el arte contemporáneo pueda contar también con una cita de estas características aquí en Mallorca. Como ya sucedió con la edición fugaz de Art Cologne Palma en 2007», valoró Pinya. Sobre su actuación dio pocos detalles pero fue rotundo: «Quien se espere a Joan Miquel cantando alguna de sus cançonetes o a un servidor dibujando naves espaciales y alienígenas, mejor que no venga».