El punk dice ‘no’ a los conciertos pandémicos

«Que dejen hacer conciertos a los músicos, sobre todo a los de rock&roll y a las bandas de medio pelo. Y en condiciones, porque hay muchas bandas que esto de estar sentados lo ven inviable», opina el organizador de la Fira del Disc de Mallorca, Peter Terrassa.

Uno de esos músicos es Fofi, el integrante de dos bandas muy populares en la escena punk rock de Mallorca, como son Guadaña y El Estado. Que nadie les espere sobre un escenario en estos tiempos pandémicos. «Estamos en la UCI, esos eventos de sobremesa no son conciertos. Los conciertos son otra cosa. El rock siempre ha sido libertad y ya me dirás qué libertad tienes en una silla sin poder moverte», espeta el cantante, guitarrista y compositor.

Fofi y sus colegas de El Estado acaban de grabar un disco, Terremoto en Nepal, que, en circunstancias normales, ya habrían presentado en directo. Pero no lo harán, y eso que han recibido ofertas para hacerlo. «Y había un buen caché, pero con la gente sentada, que esperen sentados», subraya.

'Terremoto en Nepal' es el nuevo trabajo de El Estado, el tercero en su carrera, un disco que no presentarán en directo

«Si Lemmy [Kilmister, el desaparecido cantante de Motörhead] levantara la cabeza... Es como si te prohibieran decir palabrotas o hablar del Rey. No me jodas, nos quieren encajonar, y a mí no me van a tener ni sentadito ni controlado», afirma. Autor de discos como Tambores de guerra o Culpables, ambos de Guadaña, confiesa: «Me muero por tocar, pero solo lo haré con libertad. Elegí vacunarme y elegiré en qué circunstancias toco. El rock es una actitud, no solo música».