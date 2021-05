La intención es el nuevo trabajo de la artista trap Mary Paxanga, una canción que versa sobre las relaciones tóxicas y cómo deshacerse de ellas. Una nueva apuesta que cuenta con el beat de Dx-Beats además de Itchi, uno de los productores de Rels B, y que se apoya en una cuidada puesta en escena, con un sugerente videoclip producido por Aina Losange y Cheezy Films.

Mary Paxanga es el alter ego de Natalia Linuesa Urbano (Palma, 1993), una artista marcada por el desparpajo, el talento y un torrente de personalidad. Se estrenó en 2019, con la canción Mamarratxi, y con un videoclip que disparó sus visitas en pocas horas. Desde entonces no ha parado de ver cómo ha ido creciendo su popularidad además de ser contactada para actuaciones y performances tanto en Baleares como fuera de las islas. (Vea aquí la galería).

La primera vez que se subió a un escenario fue en marzo de 2019 en la fiesta de Jordi Cruz, Lolipop, que se celebraba los domingos prepandemia en la Sala Lunita de Santa Catalina. Para ese evento se propuso escribir dos canciones, Baby Gangsta y Mercurio Retrogrado, esta última canción con una colaboración de Sheychelles, cantante que también dejó su impronta en Mamarratxi.

En 2020 lanzó más de 10 sencillos después de dos años de entrega absoluta a la música. Así, Mary Paxanga comenzó a expandirse no solo en Mallorca sino también en grandes capitales españolas como Barcelona y Madrid.

Su agenda, como la de todos los músicos, se vio alterada con la llegada de la pandemia, momento que aprovechó para empezar a trabajar con el productor de Palma DxBeats, puliendo y perfilando así su estilo de música con un nuevo repertorio de canciones, objetivo fundamental para asentar su propuesta musical.

Como resultado de este trabajo se amplió notablemente su repertorio, estrenando el 6 de marzo de 2020 Wicker, un nuevo sencillo al que siguieron Me Pone Mal, Sandunga, Quien Me Iba A Decir, Ponte A Trabajar o Soy Bixota, temas que interpretó en 2020 en el festival internacional de cine Atlantida Film Fest.

«La imagen me la suda, no me la trabajo porque mi energía es lo que me conecta con la gente», ha declarado Mary Paxanga.