La prèvia | Un final de maig musical

Acaba maig i ho fa amb bona música, ja que moltes i variades són les ofertes que ens trobarem a Mallorca aquest cap de setmana.

Dissabte.- Per encetar, tenim el concert d’orgue a Alaró (11.30h) amb un organista convidat, Martin Hoffmann de Munich i que interpretarà obres de Zachow, Bruna, Frescobaldi, de Macque i Storace.

Avui horabaixa (18h) la Capella mallorquina fa un homenatge a la Mare de Déu de Sant Salvador a través de diferents Ave Maria de compositors com Schubert, Arcadelt o Engelhart. La cita és a l’església parroquial de Sant Miquel.

També avui, a l’església de Sant Felip Neri de Palma (19h), recital del pianista Joan Roig. En el programa obres de Brahms, Schubert, Debussy i Chopin. Al claustre del Convent de Lloret (20h), concert de la Jove Orquestra de Balears, amb Joan Barceló com a director i les solistes Anna Vidal (flauta) i Maria Assumpció Janer (arpa). Obres de Britten, música popular arranjada per Szentirmai i el Concert per a flauta i arpa de Mozart.

Diumenge.- Començam el matí amb un concert de la Banda de Música de Felanitx (11h) que en el Parc Municipal oferirà un concert amb col·laboració amb els alumnes de dansa del Conservatori de la ciutat.

Acaben les funcions d’Il Trovatore de Verdi en el Principal de Palma. La darrera funció, demà a les 18h.

Damià Timoner presenta el seu recital La guitarra mediterrània al Teatre Es Quarter de Petra (18h).