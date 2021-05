David Cabot, un enamorado de Pink Floyd que se estrena en 'La Voz Kids'

El de La Voz Kids ha sido el primer casting al que Cabot se ha presentado. «Hasta entonces tan sólo tocaba la guitarra y hacía muy poco tiempo que había sentido la necesidad de cantar como medio de expresión», confiesa un músico que descubrió pronto su pasión por las notas. «Fue a los 7 años, tras una vacaciones en un camping de Ibiza, donde coincidimos con músicos hippies», relata su padre, Tomeu Cabot. «Quiso un yembé (un instrumento de percusión originario de Malí y Guinea) en un mercadillo y, con él, se ponía a tocar con ellos cada tarde. Al regresar de las vacaciones él se apuntó a clases de guitarra y nosotros nos animamos a apuntarnos con él a guitarra y piano. Así empezamos a disfrutar de la música haciendo pequeños conciertos en reuniones de familiares y amigos», añade su progenitor.

Las clases de guitarra le tuvieron ocupado hasta los 12 años, cuando se puso a cantar, de forma autodidacta. Actualmente crea bases musicales con teclado y looper para acompañarse él solo, con su guitarra y voz, influenciado por grandes el pop y del rock como los Beatles, U2, Pink Floyd, Bob Dylan, Ed Sheeran, James Bay y muchos otros.

«Gracias a su paso por el programa, en el que tuvo que superar los diversos retos que le iban indicando, se le despertó las ganas de reflejar sus pensamientos, vivencias y sueños en sus propias canciones. Temas que sigue componiendo actualmente en castellano, catalán e inglés», explica su padre.

Por motivos de la pandemia, se hizo un parón en las grabaciones de La Voz Kids, un paréntesis que Cabot, según apunta su padre, no desaprovechó: «Al menos, para él, el confinamiento le sirvió de inspiración para reflejarlo en algunas de sus composiciones. Desde el balcón de casa ofrecía conciertos para animar a los vecinos».

Algunas de sus composiciones están disponibles en la cuenta de Instragram de David Cabot (https://www.instagram.com/davidcabotd/), en la que reza el mensaje «sé feliz con buena música».

Hasta la fecha, David no se ha prodigado mucho por los escenarios de la isla pero se le ha podido escuchar en citas como el festival Actúa de la cadena Ser o la Nit de l’Art de Algaida.

La canción que interpretará en La Voz Kids este viernes es Wish you were here de Pink Floyd, y con ella está convencido de que seducirá a algunos de los coaches, bien sea por el color de su voz o por su personalidad a la hora de cantar.

«Ser diferente es complicado en una industria musical tan encorsetada. David Cabot, natural de Mallorca, tiene ese algo especial que le diferencia de alguna manera del resto», destacan los fans de La Voz Kids.

Desde el programa musical también se indica que David Cabot reconoce sentirse «como en casa» cuando está «cerca del mar». Apuntan que su afición por la música viene por parte de sus padres con quienes hace «conciertos dos días por semana en casa» y recuerdan que la frase «me aburro» no tiene cabida en su diccionario pues realizan cuantas actividades requieren para no caer en la monotonía.