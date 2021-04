Alberto Van Stokkum: «Siempre busco la imagen gamberra del personaje»

Aunque su apellido indique lo contrario, Alberto Van Stokkum nació en Mallorca. Tras muchos años de esfuerzo, ha conseguido situarse en la élite de la fotografía. Se dedica al mundo de la imagen y ha publicado fotografías en revistas tan importantes como Rolling Stone o Vogue. Además, su trabajo se ha utilizado como imagen de algunas de las marcas comerciales más conocidas del mundo, como pueden ser Levi’s, Brugal o Desigual. Su próximo trabajo será desarrollar la imagen del siguiente disco que está preparando el artista Alejandro Sanz. El fotógrafo afirma que ha conseguido marcar su propio estilo en esta profesión, que pasa por conseguir, como él mismo califica, una imagen «natural, fresca, divertida e incluso gamberra» del personaje que fotografía.

Como todo joven que termina sus estudios, a Alberto Van Stokkum le surgieron dudas de hacia dónde dirigir su profesión. Pero en ese momento tuvo un primer contacto, casi casual, con una ampliadora de fotografías y desde entonces tuvo muy claro a qué iba a dedicarse. «No fue sencillo decirle a mis padres que me iba a convertir en fotógrafo». Se matriculó en Barcelona y allí aprendió todo lo que se puede saber de la imagen. Primero trabajó en cine, colaborando en proyecciones, pero «no me sentía realizado, porque hacía trabajos que no eran míos». Pero un día, casi por causalidad, un amigo suyo le propuso que hiciera una sesión de fotos de su novia que quería ser modelo. Se sintió tan realizado con este trabajo «que decidí convertirme en fotógrafo».

Como toda profesión, en la fotografía se necesita que se conozca el trabajo del artista. Y para darse a conocer, «empecé a buscar personajes conocidos y les propuse hacerles reportajes». Era la forma de entrar en el mercado y poder acceder a las mejores publicaciones. Van Stokkum afirma que en este mundillo de la imagen no se trata solo de buscar encargos, sino sobre todo demostrar la solvencia como profesional. Desde estos inicios y hasta ahora ha viajado por medio mundo y se ha convertido en uno de los profesionales más conocidos del planeta.

Para Alberto Van Stokkum hacer una fotografía no se trata solo de apretar el botón de una cámara, es más complicado. «Antes de hacer una foto se debe pensar qué imagen se busca y con qué objeto se hace». Por ello, al trabajar en un proyecto presenta sus ideas, que pasan desde el vestuario hasta el escenario. «Busco una imagen única, distinta, con un estilo propio». Por eso, casi siempre antes de apretar el botón de la cámara ya sabe la foto que va a realizar.

Aunque ha trabajado muchos años en Madrid, el fotógrafo ha decidido trasladarse a Mallorca. Desde la isla puede seguir desarrollando sus proyectos. Está en contacto con las agencias o las revistas que le contratan para sus sesiones de fotos. Tiene un equipo que le monta toda su infraestructura y él se limita a dar el toque final al trabajo mediante el objetivo de su cámara.

Ha tomado imágenes de muchos artistas, sobre todo nacionales, como Dani Martín o la cantante Aitana. Pero se le recordará por un trabajo que realizó al cantante Alex Turner, de la banda de rock Arctic Monkeys. «Me dijeron que eran artistas complicados y que no les molestara». Al cantante le pidió que «me lanzara un cigarrillo mientras hacía la foto». Fue una única imagen que se publicó en Rolling Stone y que después apareció en millones de camisetas y productos de publicidad del artista. «Y yo no cobré nada por ella», señala.

Cuando fotografió al cantante Alex Turner no sospechó que su imagen se utilizaría para que apareciera en millones de camisetas con la figura del artista internacional.

Una de las grandes especialidades del fotógrafo mallorquín es los trabajos para artistas. Uno con los que ha trabajado es Dani Martín, para mostrar otra imagen del cantante.

Gran parte del trabajo de Alberto Van Stokkum se centra en la publicidad y en concreto la fotografía de modelos que publicitan una determinada marca comercial.