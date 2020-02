El Institut d'Estudis Baleàrics mantiene sus citas en Italia pero pospone su viaje a Bolonia

La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, la primera gran cita que el Institut d'Estudis Baleàrics tiene en Italia este año para promocionar la cultura de esta comunidad en el exterior, ha anunciado hoy mismo que se aplaza a causa del coronavirus. Prevista para el mes de abril, se celebrará finalmente en mayo, según la organización de esta cita a la que acuden editores, autores, ilustradores, agentes literarios, productores de cine y televisión, distribuidores, impresores y libreros para comprar y vender derechos, establecer nuevos contactos o consolidar relaciones profesionales, explorar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio y observar las últimas tendencias en el libro infantil y juvenil.

El IEB, que viajará a Italia de la mano del Institut Ramon Llull, todavía no ha facilitado los nombres de los autores de Balears que se desplazarán hasta Bolonia, algo que piensa hacer en los próximos días.

La otra gran cita del IEB en tierras transalpinas es el Cortona On The Move, el festival de fotografía que se celebra en Cortona, en la provincia de Arezzo (en la región de la Toscana), del 9 de julio al 18 de octubre y que, de momento, no se ha visto alterado por el coronavirus.