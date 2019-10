'Amarg', un homenaje a todos los represaliados "por ser diferentes"

El escritor Federico García Lorca o, mejor dicho, los últimos años del poeta, sirvieron de inspiración al dramaturgo y colaborador de este periódico Rafael Gallego para escribir Amarg, un drama musicado que se estrena esta noche a las 21:00 horas en el Espai del Tub dentro de la programación de Fira B!. La semilla de Amarg se sembró en 2017 en el certamen del Teatre de Barra. "Pidieron a los autores que dedicáramos una pieza a un dramaturgo. En vez de adaptar una obra decidí escribir una sobre la última noche de García Lorca antes de que lo mataran". El autor imaginó que el poeta se despedía de un amigo/amante, aunque este personaje y la situación eran totalmente ficticios. El espectáculo titulado Cavalls sota l'arena obtuvo el premio a la mejor actriz y al mejor texto en aquella edición del concurso. El director de la pieza, Josep Ramon Cerdà, le sugirió que la alargara y así fue como nació Amarg. "Se centra no solo en la última noche, sino en los últimos años y sobre todo en sus viajes a Nueva York, Cuba o Argentina". A partir de unas cartas ficticias y un triángulo de amor/amistad también inventado Rafael Gallego ha conformado este texto con el que "rinde homenaje a los represaliados por ser diferentes y lo he querido hacer a través de sus relaciones humanas. Lorca está donde no tiene que estar y paga con su vida el ser homosexual, intelectual y progresista", reflexiona el autor. Gallego confiesa que mientras escribía Amarg tenía "Cataluña en la cabeza por que hay gente que está pagando con su libertad por sus ideas. No he querido hacer un planfleto. Aquel que tenga sensibilidad lo verá", matiza el dramaturgo. Protagonizan la obra Núria Fiol, Ona Borràs y Marina Nicolau. La música en directo corre a cargo de la percusionista Naile Sosa. Dirige el montaje Josep Ramon Cerdà, actual director del Teatre Principal.