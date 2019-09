El Festival de cine dirigido por mujeres presenta en Palma una treintena de títulos

Dar visibilidad y apoyo a los trabajos audiovisuales realizados por mujeres. Este es el objetivo principal del Festival internacional de cine dirigido por mujeres Directed by Women Spain, una muestra no competitiva, centrada en la difusión, que apuesta por la calidad. Es Baluard acoge la segunda edición de este ciclo que este año añade una jornada más respecto al año anterior. Una muestra "muy rica", en palabras de su directora, Vicka Duran, en la que los documentales van a ser el plato fuerte, y que contará con cintas galardonadas o nominadas en los premios Gaudí y en los Goya. Esperando repetir el éxito de la pasada edición, entre un 80 y un 90% de ocupación en todas las sesiones, el Directed by Women Spain quiere llegar a todo tipo de público. Es por esto que durante los tres días que dure el festival -27, 28 y 29 de septiembre- se proyectarán 23 cortometrajes, tres documentales y dos películas de ficción que tocarán los géneros más diversos de la comedia al drama pasando por el terror y la fantasía. El festival contará con la presencia de directoras y productoras como Marta Grimalt, Sandra Seeling, Sara Bamba o Silvia Venegas, entre otras. Entre las producciones programadas destacan Almost ghosts, de Ana Rubio; Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, o Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, esta última galardonada con el Goya a la mejor dirección novel en 2019.

Se ofrecen, además, actividades paralelas: la mesa redonda Com a productora te diré, el sábado a las 19.00 horas, o el debate con directoras el domingo a las 18.00 horas. También se han programado dos conciertos: El viernes a las 23 horas, Núria Cicerol y Javier Moyá y el DJ Jaglermister. El sábado Ice Crime Acoustic Version y acción sonora a cargo de Jansky.