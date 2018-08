Es Baluard se vuelca con el cine hecho por mujeres

La primera edición dearranca los díascon un programa que reúne más de una veintena de cortometrajes dirigidos por mujeres, talleres y debates, además del documental Singled Out, la premiada Estiu 1993 y Desierto en tu mente, opera prima de la mallorquina

Esta fiesta internacional del cine en clave femenina creada por Bárbara Ann O´Leary aterriza por primera vez en Palma en el marco del FES de Es Baluard, de la mano de la plataforma cultural By Women y la actriz mallorquina Vicka Duran, la directora del festival en la isla.

Los cortos de esta edición contemplan la animación, la comedia, el drama, el género fantástico y experimental, el terror, la ciencia ficción? La intención es romper tabúes y prejuicios y mostrar un cine dirigido por mujeres que deje de ser señalado como un género para ser considerado arte e industria.

La directora mallorquina Marta Grimalt, participante en la pasada edición con su corto Streetlight Anxiety, ahora presentará su primera película, Desierto en tu mente, una road movie surrealista en blanco y negro rodada entre California, Barcelona y Mallorca.

A las sesiones de cine, se suma el documental Singled Out, opera prima de Mariona Guiu Pont y Ariadna Relea Ventura, que narra la historia de cinco mujeres solteras en cuatro extremos del mundo y que tratan de entender el papel que esa soltería juega en sus vidas. El cierre lo pone la premiada Estiu 1993, de Carla Simón, seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la pasada edición de los Oscar.

El programa incluye Cómo sobrevivir al cine siendo isleña, un debate que pretende crear controversia sobre la actual industria de creación y producción cinematográfica moderado por la periodista Victoria Morell, y en el que estarán presentes las directoras Marta Grimalt, Marta Hierro y Marga Meliá.

También habrá un apartado para la formación en el festival. La directora del Madrid Meisner Studio, Yolanda Vega, impartirá un taller intensivo de dirección bajo la técnica Meisner, conocida por su eficacia y rapidez. El curso está dirigido tanto a directoras y directores de cine y teatro, como a actrices y actores. Para más información: palma.directedbywomenspain@gmail.com.

Para clausurar el ciclo el sábado 8 de septiembre a partir de las 22.30 horas, actuarán las hip hoperas Phussyon y la reciente formación de electro-cumbia La India. Cerrará la dj Jäglermaister, Aina Jagla.

Directed by Women es un proyecto fundado y dirigido por la plataforma cultural By Women y recibe el apoyo del movimiento internacional Directed by Women. Se suman como colaboradores Estrella Damm, El Cafè a 3 Bandes, Musicasa y Núcleo Duro, que se encargará de cubrir el festival a nivel audiovisual.

Todas las sesiones tienen un precio de cinco euros. Los espectadores podrán disfrutar de un descuento del 20% si compran el abono de día, que les permitirá entrar en todas las sesiones por 16 euros, ahorrándose así cuatro.



El programa

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

10:00h – 15:00h // 16:00h – 18:00h

TALLER DE FORMACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA MEISNER

con Yolanda Vega, de Madrid Meisner Studio.

Curso de dirección de actores y actrices con la técnica Meisner dirigido a directores y directoras de cine y teatro, y a actores y actrices.

18:30h

PRESENTACIÓN DE LA I EDICIÓN DE DIRECTED BY WOMEN PALMA

con María G. Juárez, directora artística y cofundadora del festival; Pilar Rubí, coordinadora de actividades de Es Baluard, y Vicka Duran, directora de la primera edición en Palma.

SESIÓN DE CORTOS 1 - DIRECTED BY WOMEN SPAIN

VARIAS AUTORAS. ESPAÑA

YO QUERÍA HACER UNA PELÍCULA SOBRE TURISMO (Rebeca Sasse/ Documental/ Cuba/ 2017/ 10´)

ÁMOME (María Pulido y Alba Capilla/ Experimental/ Esp/ 2017/ 4')

EL BESO (Eva Salmerón/ Experimental/ Esp/ 2018/ 3´)

EL COLOR DE LA SED (Gala Gracia/ Drama/ Esp/ 2017/ 22´)

THE HIVE (Sheila Avellaneda/ Documental/ Hong Kong/ 2018/ 3´)

CERDITA (Carlota Martínez Pereda/ Drama/ Esp/ 2018/ 14´)

IMPROPTU (María Lorenzo/ Animación/ Esp/ 2017/ 11´)

PARA AYER (Celia Galán/ Comedia/ Esp/ 2018/ 6´)

20:00h

DEBATE: CÓMO SOBREVIVIR AL CINE SIENDO ISLEÑA

con LAS DIRECTORAS MALLORQUINAS MARTA GRIMALT, MARGA MELIÀ Y MARTA HIERRO.

21:00h

EL CINE DE MARTA GRIMALT: DESIERTO EN TU MENTE

PRESENTACIÓN + PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA + COLOQUIO

22:30h

EL CINE DE Mariona Guiu y Ariadna Relea: SINGLED OUT

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL + COLOQUIO



SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

10:00h – 15:00h

TALLER DE FORMACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA MEISNER

con Yolanda Vega, de Madrid Meisner Studio.

18:30h

SESIÓN DE CORTOS 2 - DIRECTED BY WOMEN SPAIN

VARIAS AUTORAS. ESPAÑA

DIVORCIO (Bárbara Santa-Cruz/ Comedia/ Esp/ 2018/ 3´)

FRES BOI (Paloma Canonica y Cristina Vilches/ Animación/ Esp/ 2015/ 7´)

AL OTRO LADO (Alicia Albares/ Fantástico/ Esp/ 2013/ 19´)

PRUDENCE (Cocha Alonso/ Animación/ Esp/ 2018/ 3´)

FOREVER YOUNG (Mónica Mateo / Fantástico/ Esp/ 2014/ 3´)

16 SEMANAS (Carlota Coronado / Drama social/ Esp/ 2017/ 5´)

CHICO SENSIBLE (Anna Karinvinge/ Drama/ Esp/ 2018/ 4´)

PPPM. DIVERTIRSE ES UN ARTE (Eva Vizcarra/ Documental/ Esp/ 2018/ 29´)

20:00h

SESIÓN DE CORTOS 3 - DIRECTED BY WOMEN SPAIN

VARIAS AUTORAS. ESPAÑA

AL AMAN: BARCELONA-BEIRUT (Dania Saliba Rodríguez/ Documental/ Esp/ 2017/ 15´)

EL ALETEO DEL COLIBRÍ (Meritxell A. Valls/ Fantasía/ Esp/ 2017/ 14´)

HERIDAS CONTRA EL OLVIDO (Raquel Agea Ramos/ Documental experimental/ España/ 2018/ 6´)

MOIRÉ (Estefanía Cortés y Juancho Bañuelos/ Drama/ Esp/ 2014/ 14´)

NEW MADRID (Natalia Marín/ Animación/ Esp/ 2017/ 10´)

OJOS QUE NO VEN (Natalia Mateo/ Comedia/ Esp/ 2012/ 15´)

21:30h

EL CINE DE CARLA SIMÓN: ESTIU 1993

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ESTIU 1993

22h

CONCIERTO CLAUSURA DEL FESTIVAL en el patio de Es Baluard:

Phussyon

La India

Dj Jäglermaister