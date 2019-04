Palma ya vive Sant Jordi

Ya ha arrancado en Palma una de las jornadas más esperadas del año por los amantes de la literatura y los libros, la diada de Sant Jordi. El sol brilla con fuerza después de unos días escondido, algo que agradecen los puestos de las librerías: "El tiempo es algo que asusta mucho a la gente. Por suerte no solamente no llueve, sino que también ha salido sol", celebra Sergio González, de Literanta, que apuesta que Oriente, el último libro de José Carlos Llop, será el más vendido de la jornada.

El recorrido oficial de Sant Jordi en Palma comprende desde la plaza de Cort hasta la plaza de España. Más de un kilómetro ocupado por 27 librerías, ocho editoriales, nueve floristerías y otros expositores de instituciones, entidades, asociaciones y partidos políticos. Así hasta 69 paradas.

Una comitiva del Govern con la presidenta Francina Armengol; la consellera de Cultura, Fanny Tur; la vicepresidenta, Bel Busquets y el conseller de Educación, Martí March se han acercado antes de las 10.30 a los puestos de Cort, aunque la única que ha comprado ha sido la consellera de Cultura, que ha elegido el último de Llop y No pas jo, de Manel Marí, poeta ibicenco desparecido en enero 2018. Pero Tur advierte: "El día acaba de empezar, esto solo son las primeras compras". No ha sido al azar que Tur haya elegido a Llop: "He leído todo lo que ha escrito y cuando supe que había publicado me comprometí a comprarlo por Sant Jordi. Ya sabía a lo que iba", afirma.

También Oriente ha sido la elección de la presidenta. Aunque el día solamente haya empezado, Armengol ya guarda tres adquisiciones en su bolso: la de Llop; Crònica d'un presoner mallorquí als camps de concentració, de Gabriel Riera; y Sol post, de Llorenç Capellà.

Jaume Font (El Pi) ha sacado su vena más local y ja comprado el libro La cosina gran, de la poblera (como él) Laura Gost, con quien se ha fotografiado y a quien le ha pedido una firma.

La tranquilidad de las primeras horas se ha convertido en alegría. Aumenta la afluencia de gente a medida que pasan las horas, y en algunos puestos no dan a basto para atender a todo el mundo. Miquela Torrens, de la Llibreria Lluna, comenta que, efectivamente, el día ha empezado muy "muerto", pero sobre las once de la mañana todo ha cambiado y la plaza Major (donde está ubicado el puesto de esta librería) se ha llenado de gente. En ese momento, el libro de Laura Gost, La cosina gran, ha comenzado a ser muy demandado (la escritora firmaba de 11 a 12 en esa librería), pero Torrens señala que parece que será Oriente, José Carlos Llop, el libro que lidere la lista de los más vendidos. "De buena mañana la gente que venía preguntaba por él. En estos momentos (eran las 11.20) ya no nos quedan muchos", asegura. Aun así, "el día es largo y todo puede cambiar", advierte, y señala que este año es un poco "raro": "Estamos a la expectativa. Es cierto que faltan los colegios, pero no son compradores. Lo que nos preocupa es que gente que venía a comprar cada año esté de viaje", especificaba.